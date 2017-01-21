تلاميذ يدرسون بغرف تبريد في أكثر من 1000 مدرسة

التلاميذ يقاطعون الدراسة بسبب البرد وأولياء يطالبون بتوفير ظروف تمدرس ملائمة لأبنائهم تلاميذ يقطعون عشرات الكيلومترات للدراسة في ثلاجات بمختلف الولايات

تتجدد في كل مرة معاناة تلاميذ المؤسسات التربوية، خاصة في الولايات الداخلية والمناطق النائية خلال فصل الشتاء، بسبب انعدام شبه كلي للتدفئة المدرسية، حيث لم تتمكن وزارة التربية الوطنية ولا البلديات من حل المشكل الذي لايزال مطروحا، رغم الخطر الذي يحدق بالتلاميذ الذين يدرسون في غرف تبريد بدل الأقسام، الأمر الذي أدى بالتلاميذ إلى مقاطعة الدراسة، مطالبين بتوفير التدفئة في المدارس .

غياب التدفئة يحوّل أقسام المدارس إلى ثلاجات في العاصمة

اشتكى عشرات التلاميذ المتمدرسين بالشاليهات التي اتخذت كبديل للأقسام بسبب الاكتظاظ بمتوسطة محمد بوضياف في بلدية الشراڤة، من غياب التدفئة، وهو ما أربك التلاميذ ونغّص عليهم مزاولة دراستهم بشكل طبيعي.

كما احتج كافة تلاميذ وعمال ثانوية وملحقة خرايسية بأولاد اشبل، بسبب انعدام التدفئة، مطالبين والي العاصمة ووزيرة التربية بالتدخل العاجل بعد أن بات أبناؤهم يزاولون دراستهم في ظروف جد قاسية داخل حجرات وأقسام شبيهة بغرف التبريد، وهو ما أثار استياء وتذمر العديد من الأولياء والتلاميذ على حد سواء.

ولم يقتصر مشكل المدارس عند غياب التدفئة فحسب، بل امتد إلى شأن آخر، والمتمثل في قدم أجهزة التدفئة ببعض المدارس وعدم قدرتها على توفير الظروف الملائمة للدراسة رغم وجود مدفآت بالأقسام.

ويتجدد مشكل التدفئة مع حلول فصل الشتاء بدائرة مڤرة بولاية المسيلة، حيث يعاني التلاميذ خاصة في القسم الابتدائي من هذا المشكل، بسبب انعدام برنامج ثابت ومنظم يحفظ حق التلميذ في التدفئة، والذي يؤثر على مردود الدراسة بشكل كبير لدى التلاميذ، على غرار متوسطة ابن رشد، ابتدائيات أول نوفمبر، السعادة ومحد الأخضر الشاذلي.

وقد أرجح مديرو هذه الابتدائيات سبب غياب التدفئة إلى استقالة البلدية تماما من تقديم المساعدات الخاصة بهذا الطور، خاصة وأن هذا المشكل في موسم البرد على رأس قائمة الانشغالات التي باتت تؤرق المديرين والأولياء، وحتى الأساتذة الذين احتجوا لمدة يومين بمتوسطة ابن رشد في مڤرة، بسبب توقف التدفئة وتحول الأقسام إلى حجرات للتبريد.

تسربات الأمطار.. ديكور المدارس الابتدائية في معسكر وتلمسان

تشهد عديد المؤسسات التربوية بولاية معسكر، تدهورا مستمرا وحالة يرثى لها من الإهمال، خاصة تلك التي تسيّرها البلديات، بسبب التصدع والتشقق في بعض الأسقف والجدران، وعدم تعبيد ساحاتها التي أصبحت تشكّل خطرا على المتمدرسين، ولم يخف بعض المديرين وجود تسربات مائية خلال تهاطل الأمطار، الأمر الذي نغّص على التلاميذ إكمال مشوارهم الدراسي في راحة.

أما بولاية تلمسان، فتعرف المدارس الابتدائية وضعا كارثيا، على غرار مدارس بلديات البويهي وماقورة وسيدي الجيلالي وبني سنوس وتيرني والقور، أين تحولت الأقسام إلى ثلاجات بسبب غياب التدفئة وحتى الأجهزة البسيطة، ولم تسلم من هذا الوضع متوسطات الولاية، حيث تعرف تسربات مائية، فضلا عن التدفئة الضعيفة وغياب الصيانة لأجهزة التدفئة المركزية، ليبقى التلاميذ وحدهم من يتحمل عناء البرد.

طلبة إقامة 3 آلاف سرير يحتجون والتلاميذ يقاطعون الدراسة بسبب التدفئة في سعيدة

احتج أكثر من 200 طالب بالإقامة الجامعية 3000 سرير بولاية سعيدة، على تردي أوضاعهم الاجتماعية بالإقامة، وفي مقدمتها غياب التدفئة والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، خاصة وأنهم يحضّرون لاجتياز امتحانات السداسي الأول من السنة الجامعية الجارية، وهي المشاهد التي تتكرر مع حلول كل فصل شتاء.

من جهتهم، عبّر أولياء التلاميذ عن سخطهم وامتعاضهم الشديدين من سياسة التجاهل واللامبالاة التي تنتهجها البلديات ومدريات التربية اتجاه التلاميذ، لتبقى معاناتهم مستمرة مع كل مرة تتساقط فيها الثلوج أو المطر، خاصة بالمناطق النائية على غرار سيدي احمد وبوراشد وسيدي يوسف وزيراون وحمار الحس وتاورويت وتاقدورة وسيدي امعمر وأولاد معاشو وعين المانعة.

أساتذة يتوقفون عن العمل بسبب البرد في تيارت والبويرة

توقف عدد من أساتذة متوسطة سعيدي الحواس في بلدية مشرع الصفا بتيارت، عن العمل احتجاجا على جملة من المشاكل أصبحت تعاني منها المتوسطة، ويأتي على رأسها تعطل التدفئة الرئيسية والتسربات المائية داخل قاعات التدريس، حيث يعتبر الاحتجاج الثاني من نوعه بعد أن توقفوا بحر الأسبوع الماضي، قبل أن يتجدد مرة أخرى بهدف لفت انتباه المسؤولين للظروف التي وصفوها بالصعبة، خاصة مع برودة الطقس التي تعرفها بلدية مشرع الصفا.

أما بولاية البويرة، فوضعية المؤسسات التربوية والجامعات باتت تطفو على السطح، جراء نقص التدفئة وانعدامها ببعض المؤسسات، خاصة وأن المنطقة تعرف انخفاضا محسوسا في درجات الحرارة جراء التساقط الكثيف للثلوج في الآونة الأخيرة، مما دفع التلاميذ إلى مقاطعة الدراسة مثلما هو الشأن بثانوية الغزالي بسور الغزلان التي قام تلامذتها بمقاطعة الدراسة لأكثر من أسبوع بسبب تحول الأقسام إلى غرف التبريد.

أما غرب الولاية، فنجد أن أغلب المؤسسات التربوية ببلدية قرومة المتاخمة لولاية المدية، تشكو من نقص التدفئة، جراء عدم ربط هذه المؤسسات بشبكة الغاز الطبيعي، مما زاد في معاناة التلاميذ والأولياء، بالإضافة إلى مركز جامعة التكوين المتواصل الذي يشكو هو الآخر من غياب التدفئة داخل الأقسام، مما حوّل حياة الطلبة إلى جحيم، بالرغم من الإعانة التي خصصها المجلس الشعبي الولائي لهذا الغرض.

150مؤسسة تربوية مغلقة والتلاميذ في عطلة إجبارية في بجاية وسكيكدة

تسببت الثلوج المتساقطة على ولاية بجاية، في غلق 150 مؤسسة تربوية بين مدارس ابتدائية ومتوسطات وثانويات، وأفادت مصادر تربوية أن 87 مدرسة ابتدائية تعطلت بها الدراسة، و40 متوسطة تعليمية ونحو 20 ثانوية، موزعة عبر مناطق خراطة ودرقينة وسيدي عيش وأدكار وبني معوش وذراع القايد وقنديرة وبني معوش وأكفادو وأدكار وشلاطة، كما شهدت العديد من المؤسسات التربوية فيضانات نتيجة التسربات المائية، مما نجم عنه أضرار على مستوى الأسقف.

من جهتها، فضحت الظروف المناخية الأخيرة والتقلبات الجوية وضعية العديد من ابتدائيات ولاية سكيكدة، خاصة المتواجدة في المناطق المعزولة، حيث قطعت الدراسة بشكل كلي لأزيد من أسبوع في أغلبية المدارس، حيث قال ممثل عن جمعية أولياء التلاميد لولاية سكيكدة، بأن أزيد من 90 ابتدائية ظلت مشلولة طيلة الأزمة الثلجية وتحولت إلى ثلاجات ومسابح مفتوحة، كما سجلت أزيد من 98 مدرسة بلا تدفئة في الولاية، وأخرى تعاني من مدافئ المازوت، والتي تعد قنابل موقوتة منها ما انفجر في الأقسام أمام غياب الصيانة. كما احتج أولياء التلاميذ عبر عديد المناطق والمؤسسات التربوية، ومنعوا أبناءهم من دخول المدارس ومزاولة دروسهم، وذلك تنديدا بالأوضاع الكارثية التي تعرفها معظم المدارس، التي تفتقر لأبسط شروط الدراسة وعلى رأسها التدفئة.

تلاميذ يضطرون للبقاء بمعاطفهم لغياب التدفئة بالبليدة و85 مؤسسة بلا تدفئة في ڤالمة

احتج، أول أمس، أساتذة وأولياء تلاميذ المدرسة الابتدائية محمد بوراس ببلدية الشبلي ولاية البليدة، بسبب غياب نظام التدفئة في عز فصل الشتاء، خاصة وأن ولاية البليدة معروفة بشدة البرودة، حيث أصبح بعض التلاميذ يدرسون في ظروف قاسية، الأمر الذي أدى بالتلاميذ إلى البقاء داخل القسم بمعاطفهم المبللة، وهذا ما يشكل خطرا على صحتهم وتعرضهم لأمراض كالزكام وأمراض الروماتيزم وغيرها.

من جهتها، كشفت مصادر تربوية، أن الثلوج المتساقطة على إقليم ولاية ڤالمة، خلال الأيام الأخيرة، تسببت في تأخر التحاق التلاميذ بمقاعد الدراسة، حيث تعطّلت الدراسة بـ50 مدرسة ابتدائية و20 متوسطة و15 ثانوية، إلى جانب تعطل الدراسة في بعض المؤسسات التعليمية نسبيا، بسبب عدم تمكن الأساتذة والمعلمين من الالتحاق بمؤسسات عملهم لانعدام التدفئة والبرد القارص الذي ضرب المنطقة.

تلاميذ يدرسون في أقسام متجمدة بباتنة وأخرى تفتقر للتدفئة في سوق أهراس

عبّر، أمس، العشرات من أولياء تلاميذ عدة ابتدائيات ببلدية القصبات بولاية باتنة، عن تذمرهم من الوضعية الكارثية التي يتمدرس فيها أبناؤهم بسبب انعدام التدفئة في أقسام تحولت إلى غرف تبريد، مما دفع بعدد كبير منهم إلى منع أبنائهم من الالتحاق بمقاعد الدراسة على الأقل إلى غاية انتهاء هذا الإضراب الجوي المصحوب بتدني كبير في درجات الحرارة، خاصة بعد أن أصيب عدد كبير من الأساتذة والتلاميذ بالزكام والربو.

كما تعرف المؤسسات التربوية بولاية سوق أهراس، انعداما شبه كلي للتدفئة، وهو ما أثر سلبا على التحصيل العلمي للمتمدرسين، الأمر الذي جعل التلاميذ والطلبة يكابدون موجات البرد في هذه الأيّام الأخيرة، التي تميّزت بطقس بارد، خاصة بعد التساقط الكثيف للثلوج في الولاية.

مدارس أدرار بلا تدفئة وتلاميـذ يقطعــون عشرات الكيلومترات للتمدرس بغرف تبريد في أم البواقي

كشف رئيس فيدرالية أولياء التلاميذ لولاية أدرار، عن افتقار كافة المؤسسات التربوية لولاية أدرار البالغ عددها أزيد من 460 مؤسسة منها أزيد من 80 متوسطة و40 ثانوية لأجهزة التدفئة، مما تسبب في معاناة التلاميذ منذ بداية موجة البرد القارس التي تعرفها الولاية، خاصة بالمقاطعة الإدارية تيميمون، كما يعاني تلاميذ جل المتوسطات والثانويات الداخليات من انعدام أجهزة التدفئة.

أما قطاع التربية بولاية أم البواقي، فلا يزال آلاف التلاميذ بالمناطق المعزولة والبعيدة يقطعون عشرات الكيلومترات مشيا على الأقدام، حيث تتضاعف معاناتهم في فصل الشتاء، كما تزداد تلك المآسي داخل حجرات التدريس في ظل غياب أجهزة التدفئة بعدة مدارس ابتدائية على غرار مدرسة حسيبة بن بوعلي ومدرسة بورصاص بمدينة عين البيضاء، ومدرسة ميهوب الهاشمي بعين مليلة، التي تحولت أقسامها الدراسية إلى غرف للتبريد يستحيل فيها التحصيل العلمي، مع موجة البرد الشديدة التي تجتاح الولاية في هذه الأيام، وكذا الانقطاعات الكهربائية، نتيجة قطع التيار الكهربائي على البلديات التي لم تسوِ ديونها العالقة اتجاه مؤسسة الكهرباء والغاز، الأمر الذي يجعل ظروف التمدرس أصعب بكثير.

تلاميذ يقاطعون مقاعد الدراسة بعد تحول أقسامهم إلى غرف تبريد في قسنطينة

لا يزال تلاميذ مختلف الهياكل التربوية، خلال الأيام الماضية، التي تخللتها موجة تقلبات جوية حادة، يعانون ظروفا مزرية بسبب الأعطاب المتكررة أو الغياب التام في أنظمة التدفئة، مما أدى إلى تسجيل إضرابات وغيابات بالجملة للتلاميذ، الذين لم يصمدوا أمام الانخفاض الكبير في درجات الحرارة، خاصة بعد أن تحولت الأقسام إلى ثلاجات أوغرف تبريد.