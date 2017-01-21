مِنح دراسية لتلاميذ الباك إلى بيروت وأمريكا والقاهرة

القرار يشترط الحصول على 460 نقطة في امتحان إثبات التفوق في اللغة الإنجليزية الدراسة تنطلق في سبتمبر المقبل.. ومصاريف «السفر» و«الدراسة» مضمونة

سيتمكن الحاصلون على شهادة البكالوريا دورة 2017، والمتفوقون في اللغة الإنجليزية، من مواصلة دراستهم بالخارج لمدة أربع سنوات بالجامعة الأمركية في بيروت، والجامعة الأمريكية في القاهرة، والجامعة اللبنانية الأمريكية، بعد الحصول على منح ضمن برنامج «قادة الغد» للمنح الدراسية، والذي يعتبر واحدا من مبادرات الشراكة الشرق أوسطية لطلاب سنة التخرج من المدارس الثانوية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.أعلنت مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق الأوسطية، لوزارة الخارجية الأمريكية ومؤسسة «إمديست» عن فتح باب التقديم لبرنامج «قادة الغد للمنح الدراسية» لهذه السنة في إطار برنامج MEPI، وهذا أمام التلاميذ الجزائريين الذين يزاولون دراستهم في الأقسام النهائية والحاصلون على شهادة البكالوريا بنتائج جيدة، خاصة في المواد العلمية واللغة الإنجليزية.وحسب الإعلان الذي اطلعت عليه «النهار»، فإن برنامج «قادة الغد للمنح الدراسية» يعتبر واحدا من مبادرات الشراكة الشرق أوسطية لطلاب سنة التخرج من المدارس الثانوية المؤهلين والمحفزين بشكل كبير، والذين حصلوا على معدلات عالية والمتفوقين في اللغة الإنجليزية وتمكّنوا من تحقيق نتيجة 460 نقطة على الأقل في امتحان إثبات التفوق في اللغة الإنجليزية.ويقدِّم «برنامج قادة الغد للمنح الدراسية» منحاً دراسية جامعية مدتها أربع سنوات، وفرص تدريب ميداني في مؤسسات تعليم عالي مختارة في الشرق الأوسط لطلاب لديهم الإمكانيات لكي يصبحوا قادة، وهذا في كل من الجزائر والبحرين ولبنان وليبيا وسوريا وتونس وفلسطين وغزة واليمن.ويضم البرنامج الطلاب المؤهلين من الجنسين، والذين يمثلون التنوع الثقافي والديني والجغرافي للمنطقة، والذين يمكنهم أن يحصلوا على قبول في جامعة لمدة أربع سنوات بطريقة أخرى، ولكنهم غير قادرين على تحمل التكاليف، حيث ينبغي إعداد المستفيدين من برنامج «قادة الغد للمنح الدراسية» لكي يبدأوا البرنامج في دورة خريف 2017، أي بداية من سبتمبر المقبل.والهدف الرئيسي لبرنامج قادة الغد للمنح الدراسية التابع لمبادرة الشراكة الشرق أوسطية، هو بناء قادة في سن الجامعة يؤمنون بالصالح العام، وقادرين فكرياً وماهرين مهنياً والذين سوف يصبحون في المستقبل قادة المجتمع والأعمال التجارية وقادة قوميين، ويهدف البرنامج إلى تنمية المهارات القيادية وروح المشاركة المدنية والعمل التطوعي بين طلاب متفوقين في عمر الجامعة في الجامعة الأمريكية في بيروت، والجامعة الأمريكية في القاهرة، والجامعة اللبنانية الأمريكية، وسوف ينضم الطلاب المختارون إلى «قادة الغد» الـ289 الذين يدرسون أصلاً في هذه الجامعات.ويمكن للمستفيدين من المنح الدراسية متابعة الدراسة للحصول على درجة الليسانس في حقول دراسية مختارة في واحدة من المؤسسات المضيفة الثلاث، إضافة إلى دراستهم، سيكون من المتوقع أن ينخرط المستفيدون من المنح في أنشطة خدمة المجتمع وأن يشاركوا في تدريبات ميدانية.وتشتمل المشاركة في البرنامج على السفر والرسوم الأكاديمية لمدة أربع سنوات جامعية في الجامعة الأمريكية في بيروت، أو الجامعة الأمريكية في القاهرة، أو الجامعة اللبنانية الأمريكية، وتجربة الدراسة في الخارج في الولايات المتحدة، وتأمين ضد الحوادث والمرض والسكن ومصروف شهري.