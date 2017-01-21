6 آلاف جزائري يستفيدون من التشخيص المبكّـر بالعيادات المتنقلة

الكشف الطبي سيشمل 6 ولايات كمرحلة أولى

كشفت، أمس، آمال مخلوفي، مديرة العمليات بمخبر «سانوفي» الجزائر، أن العيادة المتنقلة للمخبر استقبلت 5779 مريض، من بينهم مرضى يعانون من ارتفاع ضغط الدم و/أو داء السكري، بهدف تشخيص حالتهم الصحية.وحسب عرض قام به ممثلو المخبر في القطب الصناعي لـ«سانوفي» سيدي عبد الله، قامت العيادة المتنقلة بالتنسيق مع وزارة الصحة، بإجراء 12 حملة كشف مع إيفاد العيادة إلى ولايات الجزائر وغرداية والشلف والأغواط وبشار والبيّض، حيث تم استقبال 70 مريضا في اليوم في المتوسط خلال خرجاتها إلى مختلف المناطق النائية على التراب الوطني.وأضافت مديرة العمليات، أن 499 من الأشخاص الذين خضعوا للكشف، مصابون بمرض واحد أو مرضين غير معروفين، من بينهم 38 من المائة منهم يعانون من تعقيدات مرتبطة بارتفاع ضغط الدم وداء السكري على غرار قدم السكري.وقالت ذات المتحدثة، إنه تم الكشف عن 1175 تعقيد صحي، من بينه 56 من المائة من التعقيدات مرتبطة باعتلال الشبكية السكري، كما استفاد 89 مريضا مقعد من الاستشارات الطبية على مستوى العيادة المتنقلة.وأوضحت ممثلة المخبر، أن العيادة المتنقلة هي مشروع مشترك بين وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وشركة «سانوفي» الجزائر، حيث تقوم شاحنة طبية مجهزة متنقلة، باستقبال مرضى معروفين أو غير معروفين، مصابين بارتفاع ضغط الدم و/أو داء السكري بهدف تشخيص حالة مرضهم، وكذا التعقيدات التي تصيب القلب والأوعية الدموية الناتجة عن هذه الأمراض.ويستفيد كل واحد من هؤلاء المرضى من الاستشارة الطبية العامة، التقييم البيولوجي أو الاستشارة الطبية المتخصصة في طب العيون أو طب القلب، وبعد التشخيص، يتم التكفل بالمرضى على مستوى مركز العلاج من طرف طاقم مكون متعدد التخصصات يتشكل من الأطباء العامين والمختصين، بالإضافة إلى المكونين الصحيين.تتنقل هذه العيادة المتنقلة وفقا للأولويات التي تحددها وزارة الصحة، في مختلف الولايات عبر التراب الوطني.