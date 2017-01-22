الناخب السنغالي.. المنتخب الجزائري يبقى منتخبا قويا رغم تراجع أدائه في الكان

أشاد الناخب السنغالي اليو سيسي، بالمنتخب الوطني الجزائر، اليوم الأحد، قبيل المواجهة المرتقبة بين المنتخبين، غدًا الإثنين، في إطار ثالث مباريات الدور الأول للمجموعة الثانية من نهائيات كأس أمم إفريقيا، قائلًا إنّ المنتخب الوطني يبقى قويًا رغم تراجع أدائه في كان الغابون 2017.

وأكد اليو سيسي، خلال ندوة صحفية في البغابون، نقلها تلفزيون النهار على المباشر، على ضرورة فوز منختبه على الخضر رغم تأهلهم للدور الربع النهائي، مشيرًا إلى أنّ التحضير لربع نهائي المنافسة القارية يبدأ بالفوز على الخضر. وتابع الناخب السنغالي، قائلًا: "مواجهة الجزائر تبقى مباراة في كرة القدم ولا نفكر في الثأر"، مؤكدًا أنّه سيمنح الفرصة للإحطاطيين خلال المواجهة المرتقبة بين الطرفين.