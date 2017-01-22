الإطاحة بعصابة مختصة في الاحتيال على طالبي شراء قطع أراضي للبناء في عنابة

علمت «النهار» من مصادر موثوقة، أن عناصر الفرقة المالية والاقتصادية بأمن ولاية عنابة، نجحت خلال الساعات القليلة المنصرمة، في الإطاحة بنشاط عصابة مختصة في النصب والاحتيال على مواطنين قدموا طلبات شراء قطع أرضية موجهة للبناء، على مستوى الوكالة العقارية بعنابة، مقابل أموال وصلت إلى 120 مليون سنتيم، متكونة من 6 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30 و45 سنة، كما أسفرت العملية عن استرجاع بعض الوثائق الإدارية، للتأكد من مطابقتها وصحتها، حيث تم الاستماع إليهم من قبل عناصر الفرقة لغرض تقديمهم أمام الجهات القضائية.

وحسب المعلومات المتوفرة لـ«النهار»، فإن العملية جاءت إثر شكوى رسمية تقدم بها ضحايا العصابة إلى الجهات القضائية التي أمرت بفتح تحقيق ابتدائي مع جميع الأطراف التي وردت أسماؤها في فحوى الشكوى، والاستماع إلى أقوالهم، بعد أن باشروا الإجراءات الإدارية والقانونية في عملية شراء القطع الأرضية، وتفاجأوا بعد وجود ملفات قاعدية لهم على مستوى الوكالة العقارية بعنابة، وهي المعطيات التي جعلت عناصر الفرقة المالية والاقتصادية تباشر التحقيقات، وتحويل ملف القضية على الجهات القضائية بمحكمة عنابة. وأكدت المصادر في السياق ذاته، بأن قاضي التحقيق بمحكمة عنابة الابتدائية، شرع ظهر أمس، في التحقيق مع المشتبه فيهم والاستماع إلى أقوال 6 أشخاص من أفراد العصابة، وفي الوقت نفسه لا يزال عناصر الفرقة المالية يواصلون التحقيقات المعمقة في بعض الملفات، للوصول إلى قدر كبير من الضحايا الذين اعترفوا بكل صغيرة وكبيرة، بقضايا تتعلق بالنصب والاحتيال من قبل أشخاص، لتسهيل عليهم عملية شراء قطع أرضية موجهة للبناء من الوكالة العقارية بعنابة بطرق وهمية واحتيالية.