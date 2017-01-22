فلاحو شعبة الطماطم من 3 ولايات يحتجون للمطالبة بمستحقات تفوق 26 مليار سنتيم في الطارف

احتج 369 فلاح في شعبة الطماطم الصناعية داخل مقر وحدة التحويل الأوراس بقرية الدنذان ببلدية البسباس في الطارف، للمطالبة بمستحقاتهم من دفع منتوج الطماطم للموسم الفلاحي 2016، وفق العقود المبرمة مع إدارة الوحدة. الفلاحون يمثلون ولايات الطارف وڤالمة وسكيكدة، أودعوا منتوجهم صيف العام الماضي، إلا أنهم لم يتسلموا مستحقاتهم لحد الآن، رغم أنهم شرعوا الآن في تشتيل منتوج الطماطم للموسم الحالي بالتزامن مع تهاطل الأمطار، وقد بلغت مستحقات الفلاحين 26 مليار سنتيم، منها 18.5 مليار سنتيم دعم الدولة لمنتجي الطماطم الصناعية، إلا أن بنك الفلاحة والتنمية الريفية امتنع عن صرف المبلغ وظل -حسبما صرح به مدير الوحدة- يحول دون حصول الفلاحين على مستحقاتهم من جهة، وحصول المصنع على القرض الموجه له من طرف الدولة لمباشرة عملية الإنتاج من جهة أخرى. القضية تحولت إلى جريمة اقتصادية بكل المقاييس، حيث تتكدس أطنان الطماطم داخل وحدة التحويل من دون التمكن من تسويقها، حيث بلغت قيمتها المالية 130 مليار سنتيم، وهو ما يتنافى مع قرار رئيس الجمهورية العام الفارط بإنعاش وحدات التحويل بولاية الطارف ومتابعتها من طرف الوزير الأول، عبد المالك سلال، القرار الذي جاء من أجل تقليص فاتورة الاستيراد وتشجيع شعبة الطماطم الصناعية وترقية المنتوج الوطني المحلي. الفلاحون المحتجون أعربوا عن تذمرهم للوضعية التي آلت إليها الشعبة بالتزامن مع بداية زراعة الطماطم الصناعية وما تتطلبه من مصاريف لشراء البذور والأسمدة والنقل والوقود، وهو ما عبّر عنه أيضا اتحاد الفلاحين لولاية الطارف، الذي ناشد رئيس الجمهورية ووالوزير الأول للتدخل، لاسيما أن الشعبة مهددة بالزوال في ولاية الطارف والولايات المجاورة، أمام لوبي الاستيراد الذي يسعى إلى إزالة الشعبة والحفاظ على المصالح الخاصة.