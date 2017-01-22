توقيف شيخ تسبب في حمل غير شرعي لشابة في سكيكدة

أوقفت، أول أمس، عناصر الأمن في سكيكدة و شيخا يبلغ من العمر 68 سنة بخصوص الفعل المخل بالحياء وللتسبب في حمل غير شرعي لفتاة تبلغ من العمر 24 سنة ومحاولة إجهاضها. تفصيل القضية تعود إلى بلاغ تلقته مصالح الأمن المختصة من إحدى العيادات الخاصة في سكيكدة، بخصوص استقبالها لفتاة عزباء من إحدى البلديات النائية وهي في حالة صحية حرجة عقب تناولها لعقارات طبيعية خاصة بالإجهاض، مما تسبب لها في نزيف حاد كادت على إثره أن تفقد حياتها لولا التعجيل بها من قبل والدتها إلى العيادة الخاصة، أين تم التكفل بها وإنقادها بوقف هذا النزيف. مصالح الأمن وعلى الفور شرعت في التحقيق في ملابسات الحادثة، أين أكدت الضحية بأنها كانت على علاقة غير شرعية مع شخص يبلغ من العمر 68 سنة ميسور الحال متزوج وأب لعدة الأطفال، حيث كانت بينهما علاقة الأزواج على اعتباره وعدها بالزواج فور إتمامه لبعض الأمور العائلية، غير أنها حملت منه، وهو الحمل الذي رفضه وطلب منها إسقاطه مهددا إياها بالتخلي عنها نهائيا، وهو ما دفع بها إلى الاستجابة لطلبه من خلال تناولها لأعشاب طبية طبيعية قدمها لها على شكل مشروب، أين أحست بالآلام شديدة فور تناولها لهذا الدواء بمنزلها العائلي في سكيكدة، قبل أن تصرح لوالدتها بأنها حامل وفي شهرها الثاني وأنها تعرضت لنزيف حاد تطلب نقلها إلى عيادة خاصة، قصد التدخل لإنقاذ حياتها. مصالح الأمن وعلى الفور اتخذت جميع التدابير اللازمة وأوقفت المشتبه فيه الذي فشلت جميع مساعي العائلة معه قصد ستر الفضيحة، ليتم توقيفه، وبعد إتمام الإجراءات القانونية تم تقديمه أمام نيابة محكمة الاختصاص التي أمرت بحبسه .