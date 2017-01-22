السكن في موريتي ونادي الصنوبر بالدراهم.. أو الطرد

15 مليون سنتيم قيمة شهرية لكراء الشاليهات و25 مليونا بالنسبة للفيلات

رفعت إدارة نادي الصنوبر البحري أسعار إيجار الشاليهات والفيلات التي يقيم بها رجالات الدولة الحاليون والسابقون، حيث تقرر طرد كل من يرفض دفع هذه المستحقات أو التأخر عن تسديدها بصفة انتظامية.كشف مصدر رسمي لـ«النهار»، أن إدارة نادي الصنوبر وإقامة الدولة «موريتي» أبلغت المقيمين من رجالات الدولة الحاليين والسابقين ورجال الأعمال المقيمين بها بقرار رفع الإيجار الشهري، لتصل حجم الزيادة إلى 12 مليون سنتيم بالنسبة للشاليهات وزيادة شهرية تصل إلى 22 مليون سنتيم بالنسبة للفيلات.وأشار ذات المصدر إلى أنه تم إبلاغ جميع المقيمين بإقامة الدولة بأن هذه الزيادات تطبق من تاريخ إبلاغهم بها، حيث سيصبح إيجار الشاليه في الإقامة 15 مليون سنتيم للشهر بدل 3 ملايين سنتيم التي كان معمولا بها من قبل، في حين سيتراوح سعر كراء الفيلا من 8 ملايين إلى 25 مليون سنتيم شهريا حسب المساحة التي تتربع عليها الفيلا، مضيفا أن كل المقيمين الذين يرفضون التأقلم مع الإيجار الجديد ملزمين بالخروج من الإقامة بشكل سريع وإتاحة الفرصة لأشخاص آخرين يرغبون في إيجارها بالسعر المعمول به حاليا، قائلا «هذه هي الأسعار الجديدة لإيجار الشاليه والفيلا في الإقامة ومن يرفض التسديد يطرد»، مشيرا إلى أن كل من لا يطبق القرار الخاص بالإيجار الجديد أو لا يرغب في الخروج من الإقامة، فإن الإدراة مرغمة على التعامل بالشكل القانوني برفع دعوى قضائية.وفيما يخص إقامات الوزراء والمسؤولين الحاليين، قال ذات المصدر إنها معنية بالتسعيرة الجديدة، مؤكدا أن هذه الإقامات تعد مسكنا وظيفيا، وعليه فإن الهيئة التي ينتمي إليها المسؤول هي من ستقوم بدفع الإيجار بالتسعيرة الجديدة، موضحا أن رفع الإيجار يمس كل الأشخاص والهيئات والمسؤولين من دون استثناء، مشيرا إلى أن هذه الأسعار تتلاءم مع سوق السكن الحالية.