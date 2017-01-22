فتح 2400 منصب للأطباء الأخصائييـن بالجنوب والهضاب العليا

فتحت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات 2400 منصب لفائدة الأطباء الأخصائيين، في إطار تدابير الخدمة المدنية، حيث سيوجّهون بداية من شهر أفريل القادم.وفي هذا الشأن، كشف مصدر رسمي من وزارة الصحة، أن عدد المناصب المالية التي تم فتحها لفائدة الأطباء الأخصائيين، قدر بـ 2400 منصب، سيوجهون بالدرجة الأولى إلى ولايات الجنوب والهضاب العليا. وأضافت ذات المصادر، أن الأطباء سيوجّهون حسب التخصص، مع الإبقاء على منع التوجيه في 17 ولاية في الشمال، بسبب تشبعها واستحالة وجود أزيد من 5 أطباء مساعدين في مصلحة واحدة، لتعارضها مع مخطط عمل المصالح الإستشفائية الذي اعتمدته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.وتشمل التخصصات التي تعرف نقصا كبيرا في تلك المناطق أطباء القلب والشرايين وأطباء النساء والتوليد والإنعاش والتخدير وأطباء الهضم.وسيتم التوجيه بطريقة إلكترونية، على غرار السنة الماضية، حيث يتعين على الطبيب المتخصص التوجه إلى مديريات الصحة الولائية الأقرب من مقر سكناه، من أجل استرجاع تعريف الدخول للموقع الإلكتروني الخاص، ليباشر بإدخال البيانات الخاصة به، والتأكد من صحة البيانات الشخصية، وتشمل الاسم واللقب والتخصص والمعدل المتحصل عليه في امتحان شهادة الدراسات الطبية المتخصصة.وبخصوص الطعن في حال رفض التوجيه أو تعذر الالتحاق بالمركز الإستشفائي، فسيتم إلكترونيا في شهر جوان القادم، مع ضرورة تقديم كافة الأسباب والمبررات الضرورية، كما أن قرارات التوجيه ستكون جاهزة 24 ساعة بعد القيام بعملية التوجيه.وفي سياق ذي صلة، تشمل إجراءات التوظيف 59 تخصصا طبيا هي طب الكلى وطب الأعصاب والتخذير والإنعاش وطب الأمراض الجلدية وطب القلب والشرايين والأوبئة وطب الغدد، أمراض الجهاز الهضمي، طب التوليد، الأمراض المعدية، طب الأجنة، الدم، الطب الداخلي، الطب الشرعي، طب العمل، الطب الرياضي، بالإضافة إلى تخصصات الأورام، طب العيون، الفم والأذن والحنجرة، الأمراض الصدرية وطب الأطفال.وبخصوص السكنات الوظيفية، تتحمل المصالح الولائية مسؤولية ضمان السكن الوظيفي للأطباء، والتي تعد السبب الأول في عزوفهم عن التوجه إلى الجنوب، فضلا عن عدم توفر الوسائل التقنية لعملهم، حيث يضطرون إلى إرسال المرضى نحو مستشفيات شرق، وسط وغرب البلاد.