كمال الدين فخار محل تكفّل طبي ومتابعة يومية

أكدت المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن المحبوس «كمال الدين فخار» المضرب عن الطعام منذ 3 جانفي الجاري محل تكفل طبي ومتابعة يومية. وأوضحت المديرية في بيان لها أن المحبوس «كمال الدين فخار» متواجد بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل في المنيعة، والمتهم في إطار التحقيق القضائي تبعا لأحداث غرداية، قد دخل في إضراب عن الطعام منذ 3 جانفي 2017، مؤكدة أن المعني محل تكفل طبي ومتابعة يومية. وذكر المصدر ذاته أن المعني قد تم تحويله يوم 15 جانفي 2017 إلى مستشفى المنيعة ثم إلى المستشفى الجامعي بالأغواط بغرض مواصلة الرعاية الصحية. وأوضحت المديرية أن المعني بالأمر يتلقى بصفة منتظمة زيارة موكله الأستاذ «دبوز صالح»، والزيارة الأخيرة كانت يوم 19 جانفي، إلا أنه ما يزال مصرا على مواصلة الإضراب عن الطعام رغم ما قد يسببه ذلك من ضرر على صحته وخطورة الوضع على حياته .وأضاف البيان أن المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تتأسف لموقف الأستاذ «دبوز صالح» الذي كان من واجبه حث موكله على العدول عن الإضراب عن الطعام بدل استغلال وضعيته الصحية والتشهير بها عبر وسائل الإعلام.