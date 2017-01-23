إطلاق نار في مركز تجاري بولاية تكساس الأمريكية

قالت الشرطة في مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس الأمريكية يوم أمس الأحد، إن ما لا يقل عن شخص واحد قتل كما أصيب سبعة آخرون أثناء عملية سطو فاشلة على متجر للمجوهرات في مركز تجاري بالمدينة .

وقال قائد الشرطة وليام مكمانوس إن إطلاق النار بدأ لدى فرار شخصين قاما بسطو مسلح على متجر كاي للمجوهرات في مركز رولينج أوكس.

وحاول اثنان من المارة التدخل، وقال مكمانوس إن أحد اللصين قتل أحد هذين الشخصين بالرصاص وقام الشخص الآخر الذي كان لديه رخصة حمل سلاح ناري بإطلاق النار على أحد المشتبه بهما، ولم يُصب الشخص الذي أطلق النار على اللص.

وقال مكمانوس إن المشتبه به الثاني غير الجريح جرى عبر المركز التجاري وهو يطلق النار من مسدسه أثناء فراره فأصاب ستة أشخاص، وأضاف أن حالتهم لم تُعرف على الفور.

وأُغلق المركز التجاري الواقع في الجزء الشمالي الغربي من المدينة مع بقاء المتسوقين وموظفي المتاجر داخل متاجرهم أثناء تمشيط الشرطة للمنطقة بحثاً عن المشتبه به الثاني.