4 قارورات غاز فقط للعائلة في كـل عمليـة شراء

89 نقطة سوداء عبر الوطن بسبب الثلوج تم تداركها بواسة مخازن «نفطال» بالبلديات تقديم السجل التجاري إلزامي لعمليات الشراء التي تتم بالجملة قارورة غاز جديدة بـ 3 آلاف دينار تحمل كل مواصفات السلامة العالمية

شرعت المؤسسة الوطنية لتسويق وتوزيع المواد البترولية ومشتقاتها «نفطال» في فرض إجراءات لمحاربة ظاهرة المضاربة في مادة غاز البوتان لاسيما على مستوى القرى والمداشر المعزولة بسبب التساقط الكثيف للأمطار والثلوج منذ ما يزيد عن 15 يوما، أين وصل سعر قارورة الغاز الواحدة إلى 1400 دينار للقارورة في المناطق النائية. وكشف الرئيس المدير العام لمؤسسة «نفطال» في تصريح خص به «النهار» على هامش الزيارة التي قادته أمس إلى العاصمة، والتي أشرف خلالها على إطلاق النموذج الجديد لقارورة غاز البوتان الجديدة، أن مصالحه قد اتخذت إجراءات مشددة لعدم منح أي فرصة للمضاربين والبزناسية بمادة غاز البوتان، أين تم منح تعليمات مشددة على مستوى نقاط البيع التابعة لـ«نفطال»، بعدم البيع أكثر من أربعة قارورات لكل عائلة، وهذا بعد التأكد من أن ذات الشخص ليس تاجرا أو أنه لن يستغلها في عملية المضاربة ورفع سعرها في السوق. وأكد ذات المسؤول أن مؤسسة «نفطال» قد نسّقت منذ مدة مع مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وعلى رأسها الأميار ورؤساء البلديات، أين تم وضع مخازن خاصة بغاز البوتان على مستوى العديد من القرى والمداشر المعزولة، أين سيشرف رؤساء البلديات شخصيا على عملية بين قارورات الغاز أثناء الظروف والأحول الجوية السيئة، حيث يمكن لهؤلاء التمييز بين المواطنين المحتاجين والمضاربين. وفي سياق ذي صلة، كشف بادا محمد، المدير العام للغاز المميع بـ«نفطال»، أن مصالحه قد أحصت أزيد من 89 نقطة سوداء على المستوى الوطني لم تمكّن الثلوج التي أغلقت معظم الطرقات التي توصل إليها من تموينها بمادة غاز البوتان، مؤكدا أنه تم تموين 80 نقطة عن طريق المخازن التي تم تهيئتها في وقت سابق غير أن 9 نقاط أخرى يتم العمل على تموينها في أقرب وقت، مؤكدا أن عملية الإنتاج قد وصلت يوميا إلى 700 ألف قارورة على المستوى الوطني بعد أن كانت تتراوح بين 300 و400 ألف قارورة في اليوم. وفي ذات السياق، أعلن الرئيس المدير العام لمجمع «نفطال» عن إطلاق قارورة غاز البوتان الجديدة وبصفة رسمية، حيث ستدخل إلى السوق الوطنية في أجل أقصاه 15 يوما، بالموازاة مع الشروع في سحب القارورات القديمة المنتهية الصلاحية، مؤكدا أن هذه القارورات سيكون متاحا للمواطن شراؤها بأسعار لن تتجاوز 3 آلاف دينار، وأضاف ذات المتحدث أن هذه القارورة ستكون بمعايير أكثر سلامة وأمن بالمقارنة مع القارورة السابقة وهي تستجيب لكل المعايير العالمية .