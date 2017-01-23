ليس لدينا دواء مغشوش.. وتجهيزات مستشفياتنا لا توجد حتى بأمريكا

اعترف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، بأن محلات بيع الأعشاب الطبية تبيع مواد تسبّب تسممات مضرة بصحة المواطن، مشيرا إلى غلق العديد منها من طرف وزارة التجارة في انتظار تطبيق قانون الصحة الجديد، فيما نفى بوضياف وجود أي دواء مغشوش في الصيدليات. أعلن عبد المالك بوضياف، عن فتح مراكز جديدة لمكافحة السرطان خلال السداسي الأول من السنة الجارية، بكل من تلمسان وسيدي بلعباس وأدرار والأغواط، مشددا على أن التجهيزات الموجودة في المستشفيات الجزائرية لا توجد حتى في الولايات المتحدة الأمريكية. وأكد المسؤول الأول عن القطاع، أمس، لدى نزوله ضيفا على منتدى القناة الأولى للإذاعة الوطنية، أن هذه المراكز الجديدة ستساهم في تقريب الصحة من المريض وتخفيف أعباء النقل، ناهيك عن تخفيض الضغط الذي تعاني منه المراكز المتواجدة بالمدن الكبرى. وبخصوص هاجس العلاج بالأشعة، الذي عانى منه المريض خلال السنوات الماضية، أوضح المسؤول الأول عن القطاع أن المخطط الوطني لمكافحة السرطان 2015/ 2019، الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ساهم بشكل كبير في التقليص من مدة المواعيد، فضلا عن تحسين العلاج الكيميائي من خلال فتح مصالح لهذا الغرض بكل ولايات الوطن. وفيما يتعلق بتشجيع الإنتاج المحلي للأدوية، الذي بلغ نسبة 61 من المائة خلال سنة 2016، ذكر الوزير أنه سيتم تغطية السوق الوطنية نسبة 70 من المائة مع نهاية سنة 2017، مرجعا ارتفاع فاتورة الأدوية خلال السنة الفارطة إلى أسعار اللقاحات نتيجة ارتفاع نسبة الولادات التي تجاوزت المليون و400 ألف ولادة جديدة خلال سنة 2016، مؤكدا التزام الحكومة بإنتاج هذه اللقاحات محليا في إطار الشراكة مع بعض الدول الرائدة في هذا المجال. وبالنسبة لظاهرة الطب البديل والتطبيب الذاتي خاصة في مجال الإفراط في تناول المضادات الحيوية بدون وصفة طبية، قال الوزير إن ملف المكملات الغذائية ستتكفل به الوزارة بعد تطبيق القانون الجديد للصحة بعد عرضه على البرلمان. كما شدد بخصوص التكفل بهذا الملف على ضرورة تكوين مختصين يشرفون على تسيير محلات بيع الأعشاب الطبية، لكون بعضها يحتوي على تسممات مضرة بصحة المواطن، مشيرا في ذات الوقت إلى غلق العديد منها من طرف وزارة التجارة في انتظار تطبيق القانون الجديد.