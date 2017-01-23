وفّرنا كل شروط إنشاء مصنع بيجــو والقــرار بيـــد السلطــــات الجـــزائـــريـــة

فريقنا المفاوض بدأ ينفد صبره خاصة بعد تجسيد مصنعي فولكسفاغن ورونو

أكدت شركة صناعة السيارات «بيجو» أن الشروط التي وضعتها الجزائر لإنجاز مصنع تركيب سياراتها في الجزائر تم قبولها كلها من دون تحفظ، غير أن المشروع لا يزال تشوبه عدة عراقيل، رغم أنه على طاولة الحكومة منذ أكثر من 6 أشهر .أوضح مدير منطقة إفريقيا والشرق الأوسط بشركة بيجو الفرنسية، جون كريستوف كيمار، في تصريح لمجلة «جون أفريك» الفرنسية، أن مشروع إنجاز مصنع لتركيب سيارات العلامة الفرنسية «بيجو» لم يلق الموافقة بعد من طرف الحكومة الجزائرية، بالرغم من أن الملف مطروح منذ زيارة، إيمانويل ماركون، للجزائر شهر أفريل من السنة الفارطة. وأضاف كريستوف أن المشروع الذي سيكون بشراكة فرنسية جزائرية عرف أخذا وردا كبيرين، مؤكدا أن الطرف الفرنسي وافق على جميع الشروط القانونية التي وضعها الطرف الجزائري، والتي تمثلت في المشاركة في نقل التكنولوجيا والأولوية لليد العاملة المحلية، مشيرا إلى أن شركة «بيجو» تنتظر فقط قرار الحكومة النهائي في الملف.

وأكد ذات المسؤول أنه مستعد في أي وقت للتنقل إلى الجزائر، غير أن الفريق الفرنسي المفاوض نفد صبره، على اعتبار أن إنجاز مصنع العلامة الألمانية فولكسفاغن يقترب من مرحلة الإنتاج، ومصنع رونو متواجد بولاية وهران منذ 2014، في حين لا تزال العراقيل - حسبه - تقف في وجه مصنع «بيجو». وأكد كريستوف كيمار أن شركة «بيجو» وحتى لا تبقى مقيدة بنظام الكوطات خاصة في الجزائر وتقوية قدراتها اللوجيستية، تبنت مخططا صناعيا للمنطقة الإفريقية والشرق الأوسط، من خلال 3 مصانع للتركيب، والذي بدأ إنجاز الأول في المغرب لإنتاج 90 ألف سيارة سنويا، والمصنع المنتظر في الجزائر الذي سينتج إذا تحقق 75 ألف سيارة سنويا، بالإضافة إلى وحدة تركيب أخرى بتونس ستخصص لتركيب 1200 «بي.كاب» سنويا، حيث تضمن المشاريع الثلاثة تغطية 70 من المائة من الطلبات على سيارات بيجو بالمنطقة سنة 2021.

فيما سيتم ضمان نقل الزبائن مجانا إلى محطات القطار والترامواي بعد إيداع سياراتهم

حجز المواعيد بالأنترنت لخدمات ما بعد البيع عند «بيجو»

أعلنت علامة الأسد الفرنسية «بيجو الجزائر» عن إطلاقها خدمة جديدة لصالح زبائنها فيما يتعلق بتقديم خدمات ما بعد البيع وكل العمليات المتعلقة بصيانة السيارة، وهذا بمناسبة دخول السنة الميلادية الجديدة 2017. وجاء في إعلان «بيجو» وادي السمار بالجزائر العاصمة، أن كل الورشات التابعة لها التابعة لعلامة الأسد الفرنسية توفر الخدمة، حيث سيكون بإمكان كل زبائن «بيجو» أخد مواعيد لإصلاح سياراتهم وصيانتها على مستوى هذه النقاط عبر الأنترنت وعن طريق الهواتف النقالة عن بعد من دون الحاجة للتنقل إلى نقاط الصيانة لدى «بيجو» في وادي السمار.وأكدت علامة «بيجو» أن كل زبائنها بإمكانهم الانتظار في قاعات استقبال واسعة ومريحة لدى قدومهم لوضع واسترجاع سياراتهم، كما توفر بيجو لزبائنها وسائل نقل مجانية إلى غاية محطة القطار بالدار البيضاء ومحطة الترامواي بباب الزوار أو المركز التجاري لباب الزوار أيضا، كما سيستفيد زبائن «بيجو» من عملية غسل مجانية لسياراتهم بعد الانتهاء من الخدمة المقدمة لهم سواء الأعمال المتعلقة بالصيانة الميكانيكية أو صيانة الهيكل قبل مغادرتهم لورشات «بيجو».