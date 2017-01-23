مقاعد بيداغوجية للإناث بكل مدارس أشبــال الأمــة بـدايــة مــن 2018

فرصة واحدة لإعادة «الباك» أو التوجيه نحو صف الضباط إلزام الولي بدفع مصاريف الدراسة في حال مغادرة الشبل المدرسة

كشف مدير مدارس أشبال الأمة، اللواء هوام عبد العزيز، عن إمكانية فتح مقاعد بيداغوجية جديدة خاصة بالشبلات في الطور المتوسط والثانوي بالمدارس الموزعة عبر التراب الوطني بداية من السنة المقبلة 2017، مشيرا إلى أن الطالب يسمح له بإعادة البكالوريا مرة واحدة فقط أو يتم توجيهه إلى صف الضباط، وفي حالة اختياره مغادرة المدرسة فسيكون ملزما بدفع مصاريف سنوات الدراسة .

وأوضح هوام عبد العزيز في تصريح خص به «النهار»، أن وزارة الدفاع الوطني تبحث إمكانية فتح مقاعد بيداغوجية جديدة خاصة بالشبلات في الطور المتوسط والثانوي بمدارس أشبال الأمة الموزعة عبر التراب الوطني، نظرا للطلب المتزايد من طرفهن للالتحاق بالمدارس، خاصة بعد نجاح الفوج الذي يضم 60 شبلة، مؤكدا أن المدرسة تولي أهمية خاصة بتأطير الأشبال بتكوين يساعد على خلق إطارات مستقبلية تعوّل عليها الجزائر مستقبلا.

وأضاف ذات المتحدث أن مدرسة «أشبال الأمة» موضوعة تحت وصاية مزدوجة لكل من وزارتي الدفاع الوطني ووزارة التربية الوطنية، مشيرا إلى أن الطاقم التعليمي يتكون من معلمين من وزارة التربية الوطنية، حيث تعتمد على نفس برامج المدارس العمومية ونفس المواد والحجم الساعي، وكذا نفس التوقيت بالنسبة للاختبارات والعطل، مؤكدا أن الشيء الذي يميز التكوين هو الشبه العسكري القاعدي كالسلوك في أداء التحية والنظام، بالإضافة إلى ذلك حس الواجب الوطني ومعاني المواطنة، وتنمية شعور الانتماء للجيش والأمة.

كما أوضح اللواء هوام عبد العزيز، أن طلبة مدارس أشبال الأمة يحظون بتكوين راق في كل الميادين، وذلك بفضل نوعية العنصر البشري المؤهل المجند لهذا الغرض والوسائل البيداغوجية الحديثة والمتمثلة في مجلس توجيهي ومجلس بيداغوجي مكلّفين بإعداد ومتابعة تلقين البرامج التعليمية تؤهلهم للتدرج واجتياز شهادة البكالوريا، مؤكدا أن طلبة أشبال الأمة في حالة رسوبهم في نيل شهادة البكالوريا تعطى لهم فرصة واحدة في إعادة اجتياز الامتحان، أما في حالة الإخفاق فيتم توجيههم إلى صفوف الضباط، أما في حالة طلب الولي سحب الشبل من المدرسة خلال فترة إخفاقة في البكالوريا فيكون لزاما على الولي تسديد مصاريف الدراسة. أما بخصوص النتائج التي سجّلتها مدارس أشبال الأمة، فأكد اللواء أنه في العام الدراسي الأول 2009/2010 في ثانوية أشبال الأمة بوهران بلغ المعدل المحصل عليه 18/20، مشيرا إلى أن هذا يعكس الجهود المبذولة بيداغوجيا ومنشئيا، بالإضافة إلى ذلك الرغبة الملحة في انضمام أبناء المجتمع الجزائري، مشيرا إلى أن مدارس أشبال الأمة أبوابها مفتوحة لجميع شرائح المجتمع من دون تمييز بين أبناء المجتمع الجزائري.