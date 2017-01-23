طبع 44 مليون كتاب مـن مناهــج الجيــل الثانـــي للمــوســـم المقبـــل

26 مليون كتاب من المنهاج القديم سيطبع ويوزع قبل مارس القادم

سيطبع الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية أكثر من 44 مليون كتاب جديد خاص بمناهج الجيل الثاني لسنوات الثالثة والرابعة ابتدائي والثانية والثالثة متوسط، من أجل توزيعها على مديريات التربية قبيل انطلاق السنة الدراسية المقبلة، في حين قد شرع في طبع أكثر من 26 مليون كتاب مدرسي في المناهج القديمة والجديدة للسنوات الأخرى، والتي ستوزع قبل مارس المقبل .

وحسبما أكدته مصادر من وزارة التربية لـ«النهار»، فإنها تنسق مع الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية لاستكمال عملية مراجعة كتب الجيل الثاني الخاصة بالسنتين الثالثة والرابعة ابتدائي والثانية والثالثة متوسط، والتي سيتم تطبيقها بداية من الموسم الدراسي المقبل، وذلك قصد الشروع في طبعها وتوزيعها على مديريات التربية.

وأضافت ذات المصادر، أن عملية مراجعة الكتب الخاصة بمناهج الجيل الثاني للسنوات المذكورة جارية، في الوقت الحالي من طرف لجنة خاصة، تم تعيينها من طرف وزارة التربية الوطنية للتأكد من كافة المعلومات والكتب قصد تفادي الوقوع في أي أخطاء، مثلما حصل مع بعض الكتب خلال السنة الماضية، مضيفة أن الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية سيقوم بطبع أكثر من 44 مليون كتاب خاص بمناهج الجيل الثاني للسنوات الثالثة والرابعة ابتدائي والثانية والثالثة متوسط، التي ستطبق خلال الموسم الدراسي المقبل.

وأوضحت ذات المصادر، أن عملية طبع هذه الكتب سيتم بعد الانتهاء من الكتب القديمة التي يجري طبعها حاليا، مضيفة أن الديوان سيقوم بطبع الكتب المذكورة وتوزيعها على مديريات التربية خلال شهري جويلية وأوت، من أجل إيصالها لكافة التلاميذ المعنيين بها وتفادي أي تأخر قد يحصل، مثل الذي سُجّل خلال السنة الماضية، والذي تسبب في تأخر العديد من الأقسام في البرامج والشروع في الدراسة لغياب الكتب الخاصة بهم. كما أشارت مصادر «النهار» إلى أن الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، يقوم في الوقت الحالي بطبع أكثر من 26 مليون كتاب، خاصة بالمناهج القديمة أو الجيل الثاني للسنوات التي طبق بها على غرار السنة الأولى والثانية ابتدائي والسنة الأولى متوسط، والتي سيتم توزيعها على مديريات التربية قبل شهر مارس المقبل، وهي العملية التي تتم في الوقت الحالي، حيث شرع الديوان في توزيع الكتب التي تم طبعها والعملية متواصلة إلى غاية الانتهاء من كافة الكتب التي يحتاجها القطاع في هذه المناهج.