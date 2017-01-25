حجز أكثر من 5 قناطير من الكيف داخل سيارة مخبأة وسط اتلثلوج في البيض

تمكن عناصر فرقة الجمارك المتعددة المهام التابعة لولاية البيض، ليلة أمس وفي ساعة متأخرة من الليل، من حجز 5 قنطار و80 كيلوغراما من الكيف المعالج وسيارة رباعية الدفع كان يستعملها المهربون بدون وثائق بالمنطقة المسماة تزينة التابعة لبلدية المحرة.

العملية، وحسب تصريح المدير الجهوي بالأغواط، الذي تنقل للمنطقة جاءت على إثر معلومات تلقتها الفرقة تفيد بوجود عملية تهريب للكمية المذكورة من الحدود الجنوب غربية نحو الجهة الغربية، مما أدى بمصالح الفرقة إلى وضع مخطط الإحباط العملية تمثل في تطويق المنطقة، وفي ظروف صعبة بفعل تراكم الثلوج، وبعد محاصرة السيارة وتفتيشها تبين أنها فارغة من المهربين الذين فروا إلى وجهة مجهولة، يجري البحث عنهم، كما تم اكتشاف أن السيارة بدون وثائق. العملية وحسب مصادر «النهار» تم معالجتها بالتنسيق مع القطاع العملياتي للجيش بولاية البيض، في انتظار إلقاء القبض على المهربين، مع العلم أنها ثاني عملية تهريب تكتشفها المصالح الأمنية لولاية البيض، خلال التقلبات الجوية الأخيرة، والتي يستغلها المهربون من أجل التمويه بعد عملية حجز 97 كيلوغراما من الكيف الأسبوع الماضي، من قبل مصالح درك ولاية البيض، عبر الطريق الوطني رقم 06 الربط ولاية البيض بولاية سعيدة، كما أكدت التحريات أن جميع هذه السموم المهربة مصدر المغرب، حيث تعتبر منطقة البيض منطقة عبور. وأثناء تسجلينا لهذه العملية لدى مصالح الجمارك بولاية البيض، وقفنا على ظروف صعبة تعيشها الفرقة تمثل في تهور أوضاع المقر وانعدام الوسائل ونقص التدفئة، مما يستدعى من الجهات المعنية الالتفات إلى هذا الجهاز بولاية البيض، بعد أن تقرر مؤخرا، تحويله إلى مديرية جهوية بعد التقسيم الإداري للجمارك.