رجل أعمال يحرض حراسه على اغتصاب طفل لأنه تعرف على ابنته عبر الفايسبوك

رجل الأعمال استدرج الطفل ووالده إلى فيلا يمتلكها وحراسه اقتادوا الضحية بالقوة من سيارة والده

اهتزت مدينة سطيف، هذه الأيام، على وقع حادثة شنيعة تقشعر لها الأنفس، خاصة أن بطلها رجل أعمال وابن رجل أعمال معروف في المدينة، عندما قام بالتنكيل بقاصر وتكليف حراسه بالاعتداء جنسيا على الطفل. وحسب مصادر «النهار» التي أوردت الخبر، فإن تفاصيل الحادثة تعود إلى ربط مراهق يبلغ من العمر حوالي 14 سنة علاقة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، مع بنت في نفس سنه، وهي ابنة رجل أعمال، حيث كانا يتبادلان الحديث والنقاش بصفة دائمة عبر «الفايسبوك»، ليكتشف والدها عند اطلاعه على الرسائل النصية عبر الموقع هذه العلاقة، حيث تعرف على هوية المراهق وعائلته ووالده، ليتصل بوالد القاصر ويبلغه أن ابنه يريد النصب على ابنته وأنه طلب منها منحه مبالغ مالية وضرب معه موعدا للالتقاء وجلب الطفل معه من أجل إيجاد حل لهذه العلاقة، لتواصل مصادرنا سرد الوقائع، بعد أن حدد معه موعدا للالتقاء في منطقة نائية خارج مدينة سطيف، حيث يمتلك رجل الأعمال فيلا محاطة بحديقة، أين تم اللقاء. وحتى يحقق رجل الأعمال ما يصبو إليه، طلب من والد الطفل تركه في السيارة خارج المنزل وأقنعه بأنهما سيتحدثان مع بعضهما على انفراد قبل دعوة الطفل، وهو ما وافق عليه الوالد الذي لم يكن يعلم أن الأمر يتعلق بخطة محبوكة ومكيدة، خاصة أن اثنين من حراس رجل الأعمال كانا ينتظران الطفل في الخارج وقاما باقتياده إلى بيت معزول وتكبيله وتكميم فمه والإقدام على الاعتداء عليه جنسيا، قبل إرجاعه إلى السيارة وعودة والده، الذي وجد الابن يبكي ويذرف دموعه من شدة الصدمة، حيث لم يتمكن من البوح لوالده بما حدث إلى غاية الوصول إلى البيت، أين أفشى الطفل لوالدته بكامل ما حدث له لتسارع إلى كشف الحقيقة لزوجها، حيث قام هذا الأخير بإيداع شكوى لدى مصالح الدرك، ثم قام بإيداع شكوى لدى وكيل الجمهورية الذي أمر بفتح تحقيق ما يزال ساريا في انتظار كشف الحقائق كاملة. واستنادا إلى معطيات متوفرة، فإن رجل الأعمال بمجرد علمه بتحريك شكوى ضده، حمل حقائبه وغادر إلى خارج الوطن.. قضية للمتابعة .