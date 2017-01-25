تجميد منح رخص النقل ما بين الولايات أصبح ضروريا

طالبت المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين مصالح وزارة النقل الأشغال العمومية، بضرورة تجميد رخص الاستغلال الممنوحة للناقلين الخواص لما بين الولايات، خاصة الخطوط المشبعة منها، وإنشاء لجان ولائية مختصة من أجل دراسة عملية منح الخطوط للناقلين الخواص لتفادي حدوث حالات فوضى وتسريع الإجراءات الخاصة بتركيب آلة «الموشار» في مركبات النقل للحد من حوادث المرور .

وحسب البيان الصادر عن المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، والذي تحوز «النهار» على نسخة منه، فإن هذه الأخيرة قد طالبت بتجميد منح خطوط النقل ما بين الولايات في الخطوط المتشبعة وإنشاء لجان تنسيق ولائية مختصة في دراسة عملية منح الرخص أو تجميدها في الوقت اللازم، وهذا نظرا لغياب مخطط نقل وطني انعكس سلبا على قطاع النقل، مما يؤدي إلى الفوضى وارتفاع حوادث المرور نقل ولائي ووطني، مما انعكس سلبا على قطاع النقل، وهو ما صار يتسبب في حوادث مرورية. كما طالبت المنظمة بضرورة تسريع إجراءات تطبيق القانون الخاص بإجبارية تركيب الناقلين في الخطوط الطويلة لأجهزة قياس السرعة أو «الموشار» والعلبة السوداء، والتي تمكن من مراقبة السرعة وعدد ساعات السياقة.

كما دعت المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، إلى ضرورة توخي الحذر خلال أداء مهامهم، خاصة بالتزامن مع الاضطرابات الجوية التي تعرفها مناطق عدة من الوطن.