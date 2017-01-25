أجهزة سكانير متطورة للإنذار المبكر بالكــوارث لحمــايــة العاصمـــة

سحب رخص الاستغلال لأصحاب الحافلات القديمة التي لم يجدد أصحابها

قال والي العاصمة، عبد القادر زوخ، إنه سيتم بالتنسيق مع مديرية النقل توجيه إعذارات وسحب رخص الاستغلال لأصحاب الحافلات القديمة التي لم يجددها أصحابها، كما سيتم تنصيب أجهزة «سكانير» ورقمنة الطرقات بالمناطق المعرضة للخطر كضفاف الأودية وانجراف التربة لتفادي حدوث الكوارث. وقال، زوخ، أمس، خلال استضافته بفوروم جريدة «الشعب»، إن مديرية التعمير والبناء ومديرية الري قد اتخذت كافة الإجراءات الوقائية لتفادي حدوث الكوارث على غرار ما وقع أول أمس بسبب ارتفاع منسوب مياه الأودية، أين تم تنصيب أجهزة «سكانير» متطورة على كافة الطرقات السريعة والأودية والمناطق المعرضة لانجراف التربة، كما سيتم رقمنة الطرقات برعاية شركات أجنبية وجزائرية للإنذار المسبق للكوارث. وأضاف ذات المتحدث، أن التقلبات الجوية الأخيرة ساهمت بشكل كبير في تأخر الأشغال على مستوى الورشات السكنية، مشيرا إلى أن السلطات الولائية تعمل على التحضير لعملية الترحيل 22 والتي تركز بنسبة كبيرة على قاطني القصدير بمحاذاة الأودية، وقاطني الضيق، مشيرا إلى أن البطاقية الوطنية للسكن مكّنت من طرح 2000 قضية على العدالة بسبب التصريح الكاذب للاستفادة من سكن، أين تم استرجاع 70 شقة سلمت لأصحابها زورا بعد أن ثبت استفادتهم سابقا، مفيدا بأن السياسة التي تنتهجها المصالح الولائية في الترحيل قد منحت الأولوية للقصدير والبنايات الهشة، وسيتم خلال المرحلة المقبلة إسكان قاطني الضيق خاصة بعد أن علقت 10 بلديات قوائم المستفيدين.

وأشار المسؤول الأول عن ولاية العاصمة، إلى أنه تم بالتنسيق مع المصالح الولائية ومديرية النقل بتشكيل لجنة لمراقبة محطات النقل والحافلات القديمة، أين سيتم توجيه إعذارات لأصحاب الحافلات القديمة من أجل تجديد مركباتهم، وفي حال عدم الاستجابة سيتم السحب الفوري لرخص الاستغلال، مشيرا في ذات السياق إلى تنصيب مكتب دراسات إسباني لتسهيل حركة المرور، بعد أن تم تسجيل 1500 نقطة سوداء في العاصمة.