لعمامرة يجري عدة لقاءات مع نظرائه الأفارقة في أديس أبابا

أجرى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة الأربعاء في أديس أبابا أثيوبيا، عدة لقاءات مع نظرائه الأفارقة في إطار مشاركته في أشغال المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي.

وقد كان لرئيس الدبلوماسية الجزائرية محادثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون للجمهورية الاسلامية الموريتانية ايسلكو ولد أحمد ايديد بيه.

و تطرق الوزيران الى آفاق تعزيز التعاون بين الجزائر وموريتانيا في ضوء نتائج الدورة الثامنة عشر للجنة المشتركة العليا التي عقدت في ديسمبر 2016. كما تطرقا إلى مختلف القضايا المسجلة في جدول أعمال قمة الاتحاد الافريقي. وبهذه المناسبة أشاد لعمامرة بالدور البناء و المساهمة الحميدة لموريتانيا في تسوية الازمة في غامبيا من خلال الوساطة التي قادها الرئيس محمد ولد عبد العزيز.

كما أجرى لعمامرة محادثات مع وزير الخارجية الانغولي جورج ريبيلو شيكوتي تناولت التعاون الاقتصادي وآفاق تعزيز عمل الاتحاد الافريقي على المستوى القاري والدولي.

من جهة أخرى تطرق لعمامرة مع وزير الشوؤن الخارجية لزيمبابوي سبمباراش مومبنجيغوي العلاقات الثنائية على ضوء تنفيذ القرارات المتخذة في مارس 2015 من طرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ونظيره الزيمبابوي روبرت موغابي خلال زيارة الدولة لرئيس جمهورية زيمبابوي.

و تحادث وزير الدولة مع وزير الشؤون الخارجية المالي عبدولاي ديوب حول مدى تقدم تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.

وفي هذا الاطار أشار الوزيران إلى أهمية القيام بتقييم موضوعي لمسارالسلام من أجل تحديد سبل إعطاء ديناميكية جديدة لاشغال لجنة متابعة الاتفاق التي تترأسها الجزائر.