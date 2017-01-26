توقيف رحلات القطار لخطوط شرق الجزائر

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية "السانتياف" اليوم الخميس، عن توقيف رحلات نقل المسافرين للخطوط الكبرى والجهوية ابتداءا من اليوم الخميس على أن سيتم استئنافها في العاشر فيفري الداخل.وحسب بيان للشركة، فإن توقيف حركة القطار التي تضمن نقل المسافرين والسلع على مستوى مقاطع خطوط الثنية وهذا ابتداء من أمسية اليوم الخميس، ويتعلق الأمر بمقاطع الثنية - برج بوعريريج حيث سيتم غلقه في الفترة الممتدة بين الخميس 26 جانفي 2017 على الساعة التاسعة مساء إلى غاية السبت 28 جانفي 2017 على الساعة الرابعة صباحا أما خط الثنية- برج منايل فسيتم غلقه من الخميس 26 جانفي 2017 على الساعة التاسعة مساء إلى غاية الجمعة 10 فيفري 2017 على الساعة الرابعة صباحا.وأوضحت الشركة أن توقيف الرحلات يدخل في اطار اتمام أشغال الخطوط على مستوى نفق الثنية نقطة الربط بين خط الثنية - برج بوعريريج وخط الثنية- برج منايل، كما تشمل الرحلات الملغاة رحلات نقل المسافرين لخطوط الثنية - برج منايل وخطوط الجزائر- عنابة و الجزائر- قسنطينة والجزائر- سطيف والجزائر- بجاية والجزائر- البويرة ذهابا وايابا.