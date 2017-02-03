ذبح مراهق بعد «حرب عصابات» في الأربعاء بالبليدة

عرفت، مساء أمس، مدينة الأربعاء شرقي البليدة، وقوع جريمة شنعاء راح ضحيتها مراهق في سن الزهور يبلغ من العمر 17 سنة، عقب وقوع مشادات دامية في الحي الجديد المسمى حي 5 جويلية والمعروف باسم «ماغينغات». حيثيات وقوع الجريمة انطلقت، ليلة أمس، عقب وقوع مناوشات بين مراهقين من الحي، البعض منهم من السكان القدامى لمدينة الأربعاء، والبعض الثاني من السكان المرحلين من الحراش، حيث اندلعت الاشتباكات لفترة من الزمن، قبل أن يقوم كبار الحي بفك الاشتباك. لكن في اليوم الموالي المصادف ليوم الوقائع، تجددت المواجهات بين شباب الحي، مستغلين غياب كبار الحي بسبب الانشغال بصلاة الجمعة، أين وقعت مشادات، حيث تبادل فيها الطرفان التراشق بالحجارة وقذائف «المولوتوف» و«السينيال». ووسط تلك الفوضى أصابت حجرة الضحية على مستوى الرأس، ليسقط مغشيا عليه، قبل أن يتقدم منه أحد أطراف المواجهات، ويقوم بذبحه باستعمال سيف من الحجم الكبير. وحسب شهود عيان، فإن جريمة القتل زادت من تهييج الوضع واحتقانه، حيث ازدادت حدة الاشتباكات، قبل أن تتدخل كتيبة الدرك الوطني وعناصر من فرقة الصاعقة، فيما تم نقل الضحية للمستشفى المحلي في الأربعاء من طرف وحدة الحماية المدنية، أين لفظ أنفاسه الأخيرة هناك. وبعد انتشار خبر وفاة الشاب الضحية، ازدادت الأمور تعقيدا واهتاج الشارع المحلي، حيث حاول غاضبون من جيران ومعارف الشاب الضحية، اقتحام عمارات يقيم بها سكان مدينة الأربعاء، عن طريق إضرام النار في أبواب العمارات والمحلات التجارية. وفيما يسود هدوء حذر وسط تجدد متقطع للمواجهات، وسط شوارع الأربعاء، شرعت مصالح الدرك الوطني في عمليات بحث وتحري من أجل كشف هوية الجاني.