شاب يطعن ابن خالته حتى الموت لأنه رفض تزويجه شقيقته في البليدة

اهتز، أمس، سكان حي النصر الكائن ببلدية أولاد يعيش بالبليدة، على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 22 سنة، بعدما أقدم ابن خالته على توجيه عدة طعنات قاتلة له مست مختلف أنحاء جسم الضحية. جريمة القتل التي وقعت مساء يوم الخميس، وحسب مصدر مطلع، كانت عقب اندلاع مناوشات بين الضحية وابن خالته داخل البيت العائلي للأول، بسبب رفضه تزويجه شقيقته ومعارضته الفكرة، قبل أن تتطور الأمور إلى عراك بالأيدي حيث قام المتهم بتوجه عدة طعنات مست مختلف أنحاء جسم الضحية أمام دهشة الجيران الذين حاولوا فك الخلاف لكن من دون جدوى. وقد فرّ المتهم إلى مكان مجهول تاركا الضحية يصارع الموت وسط بركة من الدماء، حيث قام عناصر الحماية المدنية بنقل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى فرانس فانون، لتتمكن مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد يعيش في وقت لاحق، من إلقاء القبض على المتهم واقتياده إلى مقر الفرقة للتحقيق معه.