هكذا جنّب بلقاسمي خالد وقوع العشرات من القتلى في الهجوم على المسجد بكندا

كشف شقيق الضحية الذي قُتل في الهجوم على المركز الإسلامي بكيبيك في كندا، الباحث بجامعة لافال، بلقاسمي خالد، عن مستجدات الهجوم الإرهابي الذي وقع داخل المسجد، والذي راح ضحيته 6 قتلى من جنسيات مختلفة من بينهم جزائريون، بالإضافة إلى 8 جرحى، بأن شهادات الناجين من الهجوم على المركز الإسلامي، تؤكد بأن شقيقه اشتبك من الإرهابي، مما حال دون سقوط العشرات من الضحايا ممن كانوا بعين المكان.

كشف شقيق الضحية في حديث إلى النهار، بأن المعلومات التي وردت إليهم من كندا، تؤكد بأن شقيقه ساعة وقوع الهجوم كان بقاعة المسجد، أين أنهى الصلاة قبل أن يهم بمغادرة المكان، وهو نفس التوقيت الذي دخل فيه الإرهابي المركز وشرع في الهجوم بإطلاق الرصاص، أين أصاب العديد منهم إصابات خطيرة.

وقال ذات المتحدث بأن شقيقه بلقاسمي خالد، الذي يبلغ من العمر 60 سنة، اشتبك مع الإرهابي وحاول نزع سلاحه «الرشاش» من يده، غير أن إصابته التي تلقاها لما كان الجاني يطلق النار بصورة عشوائية جعلته يفقد كمية معتبرة من دمه ويفقد توازنه، مما مكن الإرهابي من مواصلة هجومه وإصابة الضحايا الستة ومنهم شقيقه، والذي توفي دقائق بعد نقله للمستشفى.

وأضاف ذات المتحدث، بأن المدة التي قضاها شقيقه يعارك المعتدي مكّنت أزيد من 50 شخصا من الفرار من موقع الحدث، مما حال دون إصابتهم واللحاق بهم من طرف الجاني الذي فرّ بعد لحظات من تنفيذ جريمته مخافة القبض عليهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الهجوم على المركز الإسلامي بـ«كيبك» في كندا، قد أوقع 6 قتلى من بينهم جزائريين ومغربي وتونسي وشخصين آخرين من جنسية إفريقية، كانوا كلهم داخل المركز. ومن المنتظر أن يتصل جثمانا الضحيتين الجزائريين إلى أرض الوطن اليوم السبت على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية، وهذا بعد أن تكفلت مصالح وزارة الخارجية بكافة إجراءات نقل الجثمانين والمصاريف الناتجة عنها.