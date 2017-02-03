طالبة تحاول الانتحار حرقا وزملاؤها يدخلون في إضراب مفتوح بجامعة خميس مليانة

دخل، أول أمس الخميس، عدد من طلبة كلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة جيلالي بونعامة الواقعة بمدينة خميس مليانة بولاية عين الدفلى، في إضراب مفتوح عن الدراسة، متوعدين بالتصعيد وتعميم الإضراب على باقي معاهدها في حال عدم تفهم الإدارة لانشغالاتهم المعلنة والمتكررة كما يقولون.

وجاءت احتجاجات الطلبة حسب عدد منهم، كردة فعل في أعقاب إقدام إحدى طالبات الكلية على محاولة انتحار يوم الثلاثاء داخل الحرم الجامعي، معتبرين هذا الفعل بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس، وهي الحادثة التي دفعتهم لإعلان احتجاجهم عن مجمل الوضع الذي وصفوه بالمتردي في تعامل الأساتذة والإدارة مع مسار دراستهم، وأبدى الطلبة في بيان لهم، تحصلت النهار على نسخة منه، أسفهم لما وقع للطالبة بكليتهم، معتبرين إقدامها على محاولة الانتحار سابقة خطيرة في تاريخ الجامعة الجزائرية، خاصة وأن الطالبة هي من الأوائل على دفعتها، واعتبر المحتجون من خلال البيان الذي بحوزتنا، أن هذا الحادث وقع نتيجة فشل وسوء تسيير إداري وإفراط بعض الأساتذة في استعمال سلطتهم لدرجة التعسف فيها ضد الطلبة.

كما طالب الطلبة المحتجون في تقرير مرفق أصدروه بتاريخ 2 فيفري 2017، أسموه بالعاجل، حازت النهار على نسخة منه، موقعة من طرف 7 تنظيمات طلابية، باتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة ضد أحد الأساتذة ذكروه إسما، متهمينه علنا بعدم احترام سلم التنقيط مع استفزازه للطلبة وتوعدهم بالانتقام خلال المسار الدراسي.

ونشير إلى أن حادثة محاولة الانتحار التي باشرتها الطالبة يوم الثلاثاء، كانت بمحاولة صب مادة البنزين على جسمها إثر تظلمها ضد إحدى الأستاذات فيما يخص العلامة، إلا أن الطلبة حالوا دون وقوع الانتحار، وذلك حسب شهادات العديد من هؤلاء. من جانبها، حاولت النهار أخذ رد الإدارة على تداعيات الحادث وتفاصيل احتجاج الطلبة، إلا أن ذلك تعذر علينا، كون اليومين الأخيرين يومي عطلة أسبوعية، وإن أبدى أحد إطارات الجامعة في اتصال هاتفي تفنيده للاتهامات الموجهة على وجه العموم للأساتذة، مؤكدا أنهم مرتبطون ببرامج وقوانين تعامل واضحة مع الطلبة.