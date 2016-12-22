مؤتمر وزراء البترول العرب يشيد باتفاق الجزائر

أشاد المؤتمر الـ 97 لوزراء البترول العرب الأعضاء في منظمة الدول العربية المصدرة للبترول أوبك المنطلقة أشغاله اليوم الخميس بالقاهرة، باتفاق الجزائر و بالجهود التي بذلتها الحكومة الجزائرية للتوصل إلى هذا الاتفاق التاريخي حسبما علم من مصادر ديبلوماسية.

فخلال الجلسة الافتتاحية ،اشاد عاليا رئيس الدورة الحالية للمؤتمر وزير النفط و الكهرباء و الماء الكويتي عصام عبد المحسن حمد المرزوق باتفاق الجزائر بتاريخ 28 سبتمبرالماضي و "بالجهود التي بذلتها الحكومة الجزائرية للتوصل إلى هذا الاتفاق التاريخي" يشير نفس المصدر. و يتضمن جدول أعمال هذا المؤتمر الذي يشارك فيه وزير الطاقة نور الدين بوطرفة تبادل الأراء و استعراض تطوّرات الأسواق و تاثيرها على صناعة البترول بالإضافة إلى متابعة مشروعات التعاون المشتركة في مجال البترول في إطارالشركات المنبثقة عن أوبك.

كما يتضمّن أيضا اعتماد مشروع ميزانية الأمانة العامة والهيئة القضائية للمنظمة استعراض أنشطة الأمانة العامة التي تشمل متابعة شؤون البيئة وتغير المناخ بالإضافة إلى الدراسات التي انجزتها الامانة وسير العمل في بنك المعلومات.تشمل منظمة اوبك كلا من الجزائر، السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الكويت،مصر، العراق، قطر، ليبيا، البحرين وسوريا.