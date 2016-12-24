حزب الشباب يعلن مشاركته في الإنتخابات التشريعية المقبلة

أعلن رئيس حزب الشباب حمانة بوشرمة اليوم السبت بالبليدة مشاركة تشكيلته السياسية في الإنتخابات التشريعية المقبلة.

وأوضح بوشرمة خلال تجمع شعبي عقده بدار الشباب بأولاد يعيش أن حزب الشباب سيدخل غمار منافسات الإنتخابات التشريعية المقبلة متوقعا تحقيق هذه التشكيلة السياسية "مفاجآت عبر مختلف ولايات الوطن بما فيها الولايات الشرقية والجنوبية ومنطقة القبائل."

وبالمناسبة دعا رئيس حزب الشباب الشعب الجزائري إلى المشاركة في هذه الإنتخابات بقوة بهدف اختيار الكفاءات التي ستمثله في البرلمان والتي ستعمل على الدفاع عن حقوقه منتقدا الشعب على "السبات الذي يعيش فيه وعلى انهزاميته" محملا إياه --كما قال-- "نسبة كبيرة من مسؤولية انتشار الفساد".

وأضاف أن تشكيلته السياسية تعمل على حشد الشعب الجزائري إلى الخروج يوم الإقتراع والمشاركة بقوة في هذه الإنتاخبات المصيرية مشيرا إلى أن حزب الشباب "لن يخرج إلى الشارع أو يعمد إلى استخدام العنف مهما كانت الأسباب." كما حذر بوشرمة رجال المال والأعمال من التدخل في تسيير الشأن العام و"ترك الأمور السياسية لأهل الإختصاص".