جبهة التغيير في مشاورات مع حمس لإقامة تحالف

أعلن رئيس جبهة التغيير،عبد المجيد مناصرة، اليوم الثلاثاء، بالجزائر عن قيامه بـ"مشاورات متواصلة" مع حركة مجتمع السلم "حمس" للتمكن من تحقيق تحالف بين التشكيلتين السياسيتين "للدفاع عن مصلحة البلاد".

وأوضح رئيس جبهة التغيير في لقاء خصص لعرض حصيلة سنة 2016 وملامح 2017 في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أن "الحوار بين تشكيلته السياسية وحركة مجتمع السلم متواصل حاليا ", لان هناك --كما قال-- "رغبة بين الحزبين لبلوغ التحالف وستتضح الامور في هذا الجانب خلال الايام القليلة المقبلة". وثمن السيد مناصرة في هذا الاطار اقامة تحالفات بين مختلف أحزاب المعارضة, "شريطة أن تكون هذه التحالفات ايجابية على الساحة السياسية". وبخصوص الاستحقاقات التشريعية والمحلية المقبلة, دعا السيد مناصرة الى ضرورة تنظيم انتخابات "نزيهة وحرة وشفافة تكرس المسار الحقيقي لمبادئ الديمقراطية وتساهم في الحفاظ على استقرار وأمن البلاد". وشدد في هذا الاطار على أهمية "تحقيق التنمية وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية في ظل تراجع سعر البترول وحماية القدرة الشرائية والحريات الفردية والجماعية وكذا حرية التعبير وحقوق العمال الى جانب مكافحة الفساد والرشوة والمحسوبية".