رئيس وأعضاء المجلس الدستوري يتنازلون عن 10 % من رواتبهم

قرر رئيس وأعضاء المجلس الدستوري التنازل عن نسبة عشرة بالمائة من مرتباتهم الشهرية للخزينة العمومية، حسب ما أفادت به الهيئة المذكورة اليوم الثلاثاء في بيان لها.

وأوضح ذات المصدر أن هذا القرار الذي "يدخل حيز التنفيذ ابتداء من جانفي 2017" يأتي "كالتفاتة تضامنية في ظل الظرف الاقتصادي الصعب الذي تعيشه بلادنا".

وكان رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة، قد قرر هو أيضا في وقت سابق التنازل عن نفس النسبة من راتبه لصالح الخزينة العمومية".