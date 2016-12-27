الرئيسية الوطني رئيس وأعضاء المجلس الدستوري يتنازلون عن 10 % من رواتبهم

رئيس وأعضاء المجلس الدستوري يتنازلون عن 10 % من رواتبهم

  • 27/12/2016
  • خ. صديق
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رئيس وأعضاء المجلس الدستوري يتنازلون عن 10 % من رواتبهم تحميل الملف

قرر رئيس وأعضاء المجلس الدستوري التنازل عن نسبة عشرة بالمائة من مرتباتهم الشهرية للخزينة العمومية، حسب ما أفادت به الهيئة المذكورة اليوم الثلاثاء في بيان لها. 

وأوضح ذات المصدر أن هذا القرار الذي "يدخل حيز التنفيذ ابتداء من جانفي 2017" يأتي "كالتفاتة تضامنية في ظل الظرف الاقتصادي الصعب الذي تعيشه بلادنا". 

وكان رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة، قد قرر هو أيضا في وقت سابق التنازل عن نفس النسبة من راتبه لصالح الخزينة العمومية". 

موضوع : رئيس وأعضاء المجلس الدستوري يتنازلون عن 10 % من رواتبهم
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(5 )

تعقيب
1 hassiba blida 2016/12/27
لوكان يتنازلو على نفس النسبة من المسروقات تسقم البلاد
0
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2 solitaire israel 2016/12/27
هههههههههههههههه بعد واش بعد ماخليتوها لاهلا يربحكم كرهنا منكم وين نشوفوكم اجينا القيء
0
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3 عابر سطور الجزائر 2016/12/27
كم يقبضون رواتب؟ وماذا تمثل الـ10 من مئة؟ وهل بين هؤلاء -الذين قرروا لأنفسهم رواتب وامتيازات وخدمات من أموال الشعب أفقرت خزينته - رجل تحضره التوبة ويقول ليس من حقنا أخذ أموال الشعب ثم التصدق عليه منها.
كم يساوي راتب عضو مجلس .... أو وزير أو نائب أو سيناتور من راتب موظف متوسط . حسب الأرقام 7 موظفين متوسطين وكم تنفق الخظينة على معالي الوزير أو حضرت نائب المجلس أو النائب في البرلمان أو غير هؤلاء ممن فتحوا الخزائن . وكم ستتكلف خدماتهم التي لم تنتج شيئا. أيها السادة استرجعوا من صدقاتكم النصيب الذي ينوبني فلست بحاجة لصدقاتكم لكن دعونا نعيد تقييم رواتبكم وم
0
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4 mabrouk Algerie 2016/12/27
40M*10%=4M
40-4=36
4hadra?
0
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2016/12/27
10 % فقط ؟
0
  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
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