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وزارة التجارة مطالبة بالتدخل العاجل بعد إرتفاع الأسعار خلال اليوم الأول من 2017

  • 02/01/2017
  • النهار اون لاين
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وزارة التجارة مطالبة بالتدخل العاجل بعد إرتفاع الأسعار خلال اليوم الأول من 2017 تحميل الملف

شهدت بعض المواد الاستهلاكية ارتفاعا غير مبرّر مع اليوم الأول من دخول السنة الجديدة2017 وهو ما وقف عليه المواطنون أمس الأحد.

من جهته قال رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك مصطفى زبدي في تصريح للإذاعة الوطنية، أن زيادات بعض المواد الاستهلاكية غير مقبولة وهذا الأمر مرفوض بشكل تام . وطالب مصطفى زبدي وزارة التجارة بالتدخل العاجل من خلال إصدار قوانين لتسقيف هامش الربح لبعض المنتوجات. من جهته أكد رئيس الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين صالح صويلح، أن زيادة أسعار بعض المواد الاستهلاكية لا مبرر لها. كما نفى رئيس الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين وجود زيادة في الضرائب على التجار حاليا مضيفا أنه هناك امتيازات ستمنح للتجار.

 

موضوع : وزارة التجارة مطالبة بالتدخل العاجل بعد إرتفاع الأسعار خلال اليوم الأول من 2017
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