عمار غول.. "تاج" لن يتحالف مع أي حزب سياسي قبل التشريعيات المقبلة

أكد رئيس تجمع أمل الجزائر "تاج" عمار غول، اليوم الاثنين، بالجزائر العاصمة، أن حزبه لن يتحالف مع أي تشكيلة سياسية أخرى قبل التشريعيات المقبلة التي سيشارك فيها "بمفرده وبمرشحيه".

وأوضح غول في ندوة صحفية نشطها بمقر الحزب، أن "تاج" مهيكل ومتواجد "عبر كامل التراب الوطني"، مشيرا الى أنه "لن يتحالف مع أي تشكيلة سياسية أخرى قبل الانتخابات التشريعية المقبلة التي سيخوضها بمفرده وبمرشحيه". وأبرز بهذا الخصوص أن حزبه "ليس ضد التحالفات بين الاحزاب السياسية، سواء تعلق الأمر بأحزاب الموالاة أو المعارضة، شريطة أن تكون من أجل خدمة الوطن وبنائه وليس لزعزعة أمنه واستقراره". وفي نفس السياق، أشار رئيس الحزب الى أنه "تم اعطاء تعليمات لتمكين فئة الشباب من أن تكون ممثلة بنسبة 80 بالمائة في قوائم الترشيحات"، داعيا الى "عدم تمكين أصحاب المال من التأثير السلبي على القوائم الانتخابية". وعلى الصعيد الاقتصادي، إعتبر غول أن قانون المالية لسنة 2017 "جاء في ظرف خاص وأن بعض اجراءاته الاجتماعية تم اتخاذها من أجل الحفاظ على التوازنات الكبرى للبلاد"، مضيفا أن الوضعية الاقتصادية "صعبة لكن ليست كارثية كما يصورها البعض". وفي هذا الشأن، دعا الحكومة إلى "الاسراع في تجسيد الاجراءات المتعلقة بالاستثمار، سيما تلك الخاصة بالتقليص من البيروقراطية لتسهيل التعاملات المصرفية لأصحاب المشاريع, إضافة الى اتخاذ تدابير صارمة للحد من المضاربة في الاسعار". كما طالب ب"عدم الانسياق وراء الاشاعات التي تنذر بالمخاوف وتعمل على دفع الشارع الى الاضرابات والانزلاقات"، معتبرا أن "هذه الاعمال إن تراكمت ستؤدي الى انزلاقات خطيرة". وفي موضوع آخر، وصف غول قرار رئيس الجمهورية القاضي بإعادة الضبطية القضائية للجيش الوطني الشعبي ب"الأمر الطبيعي والضروري" من أجل "تكييف المؤسسة العسكرية مع المرحلة الراهنة". وثمن في نفس الاطار الجهود التي يقوم بها الجيش الوطني الشعبي من أجل حماية الوطن، مبرزا وجود "تناغم وانسجام كاملين" بين رئيس الجمهورية والمؤسسات الدستورية في البلاد.