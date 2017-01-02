الوظيف العمومي يوضح.. هذه هي الحالات المعنية بغياب خاص لثلاث أيام مدفوعة الأجر

كشفت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، عن الحالات المنصوص عليها في المادة 212 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، فيما يتعلق بتاريخ إستفادة الموظف من غياب خاص مدفوع الأجر مدته 3 أيام.

وجاءت في مراسلة مديرية التنظيم والقوانين الأساسية للوظائف العمومية، أن الحالات المخول لها بأخذ عطلة لثلاثة أيام مدفوعة الأجر هم : زواج الموظف، إزدياد طفل للموظف، زواج أحد فروع الموظف ووفاة زوج الموظف أو أحد الفروع أو الأصول أو الحواشي المباشرة للموظف أو زوجه. كما أضافت المراسلة، أن بزواج الموظف أو زواج أحد فروعه أو ختان إبن الموظف فإن بداية سريان الغياب فيها تكون ابتداء من نفس يوم الحدث، أما فيما يخص باقي المناسبات، والمتمثلة في إزدياد طفل الموظف أو وفاة زوج الموظف أو أحد الفروع أو الأصول أو الحواشي المباشرة للموظف أو زوجه، فيتم إحتساب مدة الغياب فيها إبتداء من اليوم الموالي للحدث المعني.