مقري.. الجزائر تعرف بداية أزمة إقتصادية كبيرة

قال رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، اليوم الثلاثاء، أن الجزائر تعرف بداية أزمة إقتصادية كبيرة تتبعها أزمة إجتماعية.

وأضاف مقري في تصريح لقناة النهار، أن الإحتجاجات والإعتداء على أملاك الغير هي تصرفات مرفوضة، مشيرا أن الحكومة لابد أن تحافظ على الإرادة الشعبية، كما ندّد مقري على هذه الإحتجاجات التي وقعت في كل من بجاية والبويرة وتيزي وزو، خاصة بعد أن استعمل المحتجين العنف للمطالبة بحقوقهم، مؤكدا أن مثل هذه التصرفات مضرة بالبلد.