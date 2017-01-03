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مقري.. الجزائر تعرف بداية أزمة إقتصادية كبيرة

  • 03/01/2017
  • النهار أون لاين
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مقري.. الجزائر تعرف بداية أزمة إقتصادية كبيرة تحميل الملف

قال رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، اليوم الثلاثاء، أن الجزائر تعرف بداية أزمة إقتصادية كبيرة تتبعها أزمة إجتماعية.

وأضاف مقري في تصريح لقناة النهار، أن الإحتجاجات والإعتداء على أملاك الغير هي تصرفات مرفوضة، مشيرا أن الحكومة لابد أن تحافظ على الإرادة الشعبية، كما ندّد مقري على هذه الإحتجاجات التي وقعت في كل من بجاية والبويرة وتيزي وزو، خاصة بعد أن استعمل المحتجين العنف للمطالبة بحقوقهم، مؤكدا أن مثل هذه التصرفات مضرة بالبلد.

 


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موضوع : مقري.. الجزائر تعرف بداية أزمة إقتصادية كبيرة
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(3 )

تعقيب

2017/01/03
برنامجمكم التشاؤم وتسويد سمعة الجزائر، من أجل الوصول إلى الكرسي، رحم الله الشيخ نحناح الذي لا يشهد شهادة زور والذي يتخلى عن حقه المشروع من أجل مصلحة الوطن.
0
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2 مريم alger 2017/01/03
Rak ghalet , bladet tourkiya hia elli dakhlet fi azma amniya wa iktissadiya...yew ma tkhalatch..dzaiir labess biha.
0
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2017/01/03
.......على راسك يا وجه الشر ياغراب الخراب
0
  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
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