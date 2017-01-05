بوطرفة يعلن عن إطلاق مناقصة إنتاج 4000 ميغاواط من الطاقة الكهربائية قبل نهاية جانفي

أكد وزير الطاقة نور الدين بوطرفة أنه سيتم إطلاق المناقصة الوطنية و الدولية الخاصة بانتاج و توزيع 4.000 ميغاواط من الطاقة الكهربائية المتجددة قبل نهاية الشهر الجاري.

وخلال جلسة علنية للأسئلة الشفهية بمجلس الأمة ترأسها عبد القادر زوبيري نائب رئيس المجلس أوضح بوطرفة أنه بموجب دفتر الشروط الخاص بهذه المناقصة فإنّ المستثمرين الوطنيين و الأجانب سيكونون ملزمين بالإنتاج و التركيب المحلي للمعدات و التجهيزات الصناعية الخاصة بنشاطات إنتاج و توزيع الطاقات المتجددة خاصة الألواح الشمسية.

و تندرج هذه المناقصة في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة و الذي تعول من خلاله الحكومة على انتاج 22 الف ميغاواط من الطاقة الكهربائية المتجددة مع افاق سنة 2030 و هو ما سيمثل نسبة 37 بالمائة من اجمالي الإنتاج الوطني من الكهرباء يضيف الوزير خلال رده عن سؤال طرحه العضو بمجلس الأمة مصطفى جغدالي.

و بخصوص افاق الشراكة الجزائرية الألمانية في مجال تطوير الطاقات المتجددة ذكر بوطرفة أن شركة كهرباء الطاقات المتجددة التابعة لمجمع سونلغاز كانت قد وقعت سنة 2014 عقدا مع شركة ألمانية مختصة من أجل إنجاز اربع (4) محطات لإنتاج الكهرباء الشمسية بكلفة 15.6 مليار دينار و بطاقة إجمالية تبلغ 85 ميغاواط تتوزع عبر كل من سعيدة "30 ميغاواط" و النعامة "20 ميغاواط" و البيض "23 ميغاواط" و سيدي بلعباس "12 ميغاواط".

كما أشار الوزير في ذات الإطار الى أن مجمع سونلغاز كان أجرى دراسة تقنية سنتي 2012 و 2013 بالتعاون مع المركز الالماني "ديزيرت اندوستري" التابع لمشروع "ديزرتيك" تتعلق بانجاز مشاريع لمحطات توليد الطاقة الشمسية بالجزائر و بطاقة اجمالية تبلغ الف (1.000) ميغاواط منها 90 بالمائة موجهة للتصدير نحو الإتحاد الاوروبي.

و قد خلصت الدراسة إلى ضرورة مراجعة الشروط القانونية الأوروبية المرتبطة بنشاط انتاج و توزيع الطاقة الكهربائية الشمسية و مراجعة سعر بيع الكيلواط الساعي للكهرباء الشمسية في الفضاء الاوروبي و الذي يبقى غير تنافسي في الوقت الحالية يضيف الوزير.