مناصرة.. جبهة التغيير ستخوض التشريعيات القادمة بقوائم موحدة مع حمس

كشف رئيس جبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، أن حزبه سيخوض التشريعيات القادمة بقوائم موحدة مع حركة مجتمع السلم، وهذا "تنفيذا لروح الوحدة والاندماج" بين التشكيلتين السياسيتين.

وأوضح مناصرة خلال اجتماع المجلس الشوري لجبهة التغيير أن حزبه سيدخل الانتخابات التشريعية القادمة بقوائم موحدة مع حركة مجتمع السلم تحمل إسم "حمس"، وهذا تنفيذا --كما قال-- "لروح الوحدة والاندماج التي تمت بين الحزبين، وهي وحدة اندماجية في حزب واحد وليست ظرفية". وكشف في ذات السياق أن جبهة التغيير ستعلن عن "قرار حلها رسميا في مؤتمر توافقي مع حركة مجتمع السلم"، موضحا أنه "تنفيذا للوحدة، ستنصهر تشكيلته في حركة مجتمع السلم وتحمل إسمها". وأضاف بهذا الخصوص أن ميلاد هذه الوحدة يهدف الى "بناء قوة ديمقراطية متماسكة تعود بالفائدة على المجتمع وعلى مصلحة الوطن"، وهي --مثلما قال-- "مرحلة جديدة من الوعي والتفكير الاستراتيجي الذي يضع حدا للخلافات والانقسامات". ولدى تطرقه الى الانتخابات التشريعية القادمة، أبرز مناصرة أن هذه المحطة تعد بمثابة "فرصة للقوى السياسية المعارضة لتقديم البدائل والحلول وللشعب الجزائري لتغيير الأوضاع سلميا وحضاريا". وفي معرض حديثه عن الاحتجاجات التي شهدتها بعض ولايات وسط البلاد خلال الأسبوع الفارط أكد مناصرة أن حزبه "يرفض الفوضى والعنف" مبرزا أن الحفاظ على استقرار الجزائر هو "مسؤولية الجميع".