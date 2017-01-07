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تبون.. "5 مواقع على الأنترنت تنشر الإشاعات وأبناء الجزائر ماكانش اللي يلعب بيهم"

  • 07/01/2017
  • النهار أون لاين
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تبون.. "5 مواقع على الأنترنت تنشر الإشاعات وأبناء الجزائر ماكانش اللي يلعب بيهم" تحميل الملف

قام وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، اليوم السبت، بزيارة ميدانية إلى المسجد الأعظم حيث كشف أن وتيرة الأشغال تسير بطريقة متقدمة، مشيرا أن تكون أول صلاة فيه نهاية السنة الجارية على أقصى تقدير.

وفي سياق آخر كشف تبون أن العدد الإجمالي في برنامج عدل 1و2 يصل إلى 470 ألف موزعة عبر حصص مختلفة، كما أكد وزير السكن أن كل التحويلات الإجتماعية لا تزال قائمة حيث سيستفيد منها الجميع، مضيفا أن الدولة لن تتخلى عنها رغم الظروف والوضعية الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. من جهته ثانية حذّر تبون الشباب من الإنزلاق وراء بعض الإشاعات التي تخلقها بعض الأطراف على مواقع التواصل الإجتماعي، كاشفا أن نشر الشائعات تمت على مستوى 5 مواقع ترعاها 4 دول غربية على رأسها ألمانيا وفرنسا، وقال تبون بصريح العبارة أمام الصحافيين " أبناء الجزائر ماكش لي يلعب بيهم". 

 


vidyomani
موضوع : تبون.. "5 مواقع على الأنترنت تنشر الإشاعات وأبناء الجزائر ماكانش اللي يلعب بيهم"
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تعقيب
1 taharlekabyle tizi ouzou 2017/01/07
les enfants de l'"algerie nhebou leghla ta3el ma3icha nhebou tezidou la tva nhebou tzidou letriciti nhebou tzidou lelma nhebou tezidou lekra nehebou tezidou lelkhodhra nehebou ma dezidoulnache flapaie nhebou nekhelsou meme loxuygene nhebou ndjou3ou nebhbou nhebou nhebou nehebou edellll el medloul wa makaneche wahed yel3ab bi cha3eb el djazairi
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