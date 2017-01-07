تبون.. "5 مواقع على الأنترنت تنشر الإشاعات وأبناء الجزائر ماكانش اللي يلعب بيهم"

قام وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، اليوم السبت، بزيارة ميدانية إلى المسجد الأعظم حيث كشف أن وتيرة الأشغال تسير بطريقة متقدمة، مشيرا أن تكون أول صلاة فيه نهاية السنة الجارية على أقصى تقدير.

وفي سياق آخر كشف تبون أن العدد الإجمالي في برنامج عدل 1و2 يصل إلى 470 ألف موزعة عبر حصص مختلفة، كما أكد وزير السكن أن كل التحويلات الإجتماعية لا تزال قائمة حيث سيستفيد منها الجميع، مضيفا أن الدولة لن تتخلى عنها رغم الظروف والوضعية الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. من جهته ثانية حذّر تبون الشباب من الإنزلاق وراء بعض الإشاعات التي تخلقها بعض الأطراف على مواقع التواصل الإجتماعي، كاشفا أن نشر الشائعات تمت على مستوى 5 مواقع ترعاها 4 دول غربية على رأسها ألمانيا وفرنسا، وقال تبون بصريح العبارة أمام الصحافيين " أبناء الجزائر ماكش لي يلعب بيهم".