وزارة التربية.. مسابقة توظيف مباشرة لأساتذة الرياضيات والفيزياء

كشف المفتش العام للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية بن سالم السعيد اليوم الأحد، أن القطاع سيتم تدارك كافة الإختلالات والتجاوزات التي تم تسجيلها خلال الفصل الأول من السنة الدراسية الجارية.

وقال المتحدث في تصريح للإذاعة الوطنية، أنه تم اعطاء تعليمات اضافية للمفتشين البيداغوجيين لمرافقة الأساتذة عن قرب لمتابعة استكمال تنفيذ المناهج الدراسية، خاصة بعد الإضرابات الأخيرة التي عرفها قطاع التربية. وفي سياق آخر كشف المفتش العام للبيداغوجيا بوزارة التربية أنه سيتم عرض مشروع تقييم بيداغوجي نهاية الشهر الجاري أو بداية فيفري على كل الفاعلين التربويين لاستشارتهم لإثراء هذا المشروع. ليتم بعدها عقد ندوة وطنية –يضيف بن سالم السعيد- لاعطاء خارطة الطريق حول هذا المشروع الذي يرتكز على التقييم الفعال لكفاءات ومهارات التلميذ حتى يتمكن هذا الأخير من تبني هذه المناهج الجديدة. وبخصوص مسابقة التوظيف الجديدة لسنة 2017 أفاد بن سالم السعيد أن هذه المسابقة ستنطلق شهر ماي المقبل حيث سيتم استغلال الأرضية الرقمية للقوائم الاحتياطية مبرزا أنه ستكون هناك عملية توظيف مباشرة خارجية للأساتذة في بعض المناصب الشاغرة ويتعلق الأمر بمادتي الرياضيات والفيزياء. وعن البرنامج المشترك بين الجزاائر وبريطانيا في مجال تكوين المفتشين أشار إلى أن هذا التكوين يمس 120 مفتشا تم اختيارهم من بين اكثر من 4500 مفتش حيث سيخضعون لتكوين حول المهارات المهنية للأساتذة على 3 دورات حيث انطلقت الدورة الأولى أمس السبت لتليها دورتي فيفري ومارس ليتم تحديد برنامج تكويني للأساتذة.