بدوي ..ضرورة التحضير لاستحداث الولايات المنتدبة للهضاب العليا

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، على مواصلة التنظيم الإداري الجديد للولايات المنتدبة للهضاب العليا، مشيرا إلى أن "هذا التحدي يتطلب التفكير والدعم والمساندة لهذا التقسيم الذي حقق على مستوى الولايات المنتدبة بالجنوب نتائج جد ايجابية في الوقت الذي لم يكن يؤمن به الكثيرون".

واعتبر بدوي في بيان لذات الهيئة صدر اليوم الأحد، أن التقسيم الإقليمي بالجنوب الكبير جسّد فعلا مبدأ تقريب الإدارة من المواطن على جميع المستويات المختلفة إدارية واجتماعية وغيرها، وهو ما يدفع إلى التحضير على جميع الأصعدة لاستحداث الولايات المنتدبة للهضاب العليا. ومن جهة ثانية، أكد الوزير أن سنة 2016 كانت "إيجابية بامتياز" وأن 2017 ستكون "سنة التحديات" من خلال ترسيم وتكريس القيم والمبادئ التي رسمها التعديل الدستوري الجديد، فضلا عن تميزها بمواعيد انتخابية "تستدعي المزيد من التحكم والتنظيم".