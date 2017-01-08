طلعي وبوضياف.. الوقاية من حوادث المرور قضية وعي جماعي

أكد وزيرا النقل والأشغال العمومية والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات على التوالي بوجمعة طلعي وعبد المالك بوضياف اليوم الأحد ببوسعادة ولاية المسيلة، بأن الوقاية من حوادث المرور أو ما أصبح يعرف بإرهاب الطرقات هي "قضية وعي جماعي تخص جميع المواطنين و كذا السلطات العمومية".

واعتبر طلعي على هامش زيارة قام بها رفقة عبد المالك بوضياف لتعزية ومواساة أهل ضحايا الحادث الذي وقع أمس السبت بولتام و كذا الإطلاع على حالة الجرحى الموجودين بمستشفى بشير رزيق ببوسعادة بأن الترسانة القانونية والتنظيمية التي وضعتها السلطات العمومية لأجل حماية الركاب ومستعملي الطرقات بصفة عامة تبقى "غير كافية ما لم يقابلها وعي جماعي من قبل الركاب الذين يجب عليهم أن ينبهوا السائق في حال إفلااطه في السرعة". وأضاف وزير النقل بأن التحقيق جار بشأن حادث أمس السبت وعلى ضوئه ستتحد المسؤوليات و تتخذ الإجراءات العقابية اللازمة خصوصا - كما قال- ما إذا تبين أن الحافلة لا توفر سائقا ثانيا وفق ما تنص عليه القوانين المتعلقة بحافلات النقل على الخطوط الطويلة. وذكر طلعي بالمناسبة بأن القوانين الردعية المتضمنة في قانون المرور المعدل والتي ستدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد مصادقة مجلس الأمة تتضمن إجراءات عقابية ردعية ضد الناقلين والسائقين غير الملتزمين باحترام قانون المرور. كما أكد بأن المجهودات المبذولة ميدانيا أفضت خلال العام 2016 إلى انخفاض عدد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور من 4700 في 2015 إلى 3900 خلال العام 2016. من جهته أشاد بوضياف بالمجهودات التي بذلها الطاقم الطبي وشبه الطبي لمستشفى بشير رزيق ببوسعادة للتكفل بالجرحى الـ 12 المحولين إليه والذين غادر ثلاثة منهم هذه المؤسسة الاستشفائية مؤكدا بأنه تم التكفل جراحيا بجميع الحالات ولم يتم تحويل أية حالة إلى مستشفيات أخرى. وأبرز الوزير في هذا السياق بأن ذلك يدل على مجهود الدولة لدعم الصحة عبر مختلف الولايات من خلال تجهيز المرافق الصحية بأحدث العتاد الطبي وكذا بالكفاءات الطبية وشبه الطبية اللازمة. للتذكير فقد أودى حادث انحراف ثم انقلاب حافلة تعمل على خط الجزائر العاصمة-بسكرة الذي وقع في وقت مبكر من صباح أمس السبت ببلدية ولتام (المسيلة) على الطريق الوطني رقم 46 بحياة 10 أشخاص من بينهم خمس نساء وطفلين بالإضافة إلى 12 جريحا أربعة منهم وصفت حالاتهم بالخطيرة.