ولد عباس.. من صلاحياتي تغيير مناصب أعضاء المكتب السياسي للأفلان

قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، أن استقالة عضو المكتب السياسي حسين خلدون كانت لأسباب قال عنها أنه لايمكن المجازفة وخوض التشريعيات بنظام اتصالي ومعلوماتي ضعيف، أين تم تنصيب موسى بن حمادي عضو مكتب سياسي مكلف بالإعلام خلفا لحسين خلدون، وجاء في تصريح ولد عباس لموقع " كل شيء عن الجزئر" أنه من صلاحياته المطلقة تغيير مناصب أعضاء المكتب السياسي وأنه اقترح على حسين خلدون تسيير الشؤون القانونية لكنه رفض. للإشارة أعلن عضو المكتب السياسي للأفلان، حسين خلدون، أمس الإثنين، عن استقالته رسميا من الحزب، وقال خلدون في تصريح لقناة النهار أن استقالته جاءت ردا على ما وصفه بالقرارات الإنفرادية لجمال ولد عباس.