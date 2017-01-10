الجيش يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر من أجل اجهاض المخطّطات الغادرة

دعا الجيش الوطني الشعبي، إلى أخذ الحيطة والحذر من أجل اجهاض وافشال المخطّطات الغادرة واليائسة حتى تبقى الجزائر صامدة أمام أعدائها المتربّصين.

وأشارت افتتاحية مجلة الجيش في عددها الأخير، إلى أن الإجراءات الإستباقية التي اتخذتها قيادة الجيش خلال السنوات الأخيرة بهدف تأمين كافة حدود البلاد لمواجهة أي طارئ كفيلة بأن تفشل كل المؤامرات والتهديدات مهما كانت طبيعتها ومصدرها. وقال نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي إنه لا مكان فيه إلا للأقوياء والجزائر لايمكن لها بأي حال من الأحوال إلا أن تكون رغم أنف أعدائها قوية بجيشها وقدراتها الذاتية".