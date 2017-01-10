سلال يستقبل وزير الشؤون الخارجية والعلاقات التجارية الخارجية المجري

استقبل الوزير الأول عبد المالك سلال،اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة وزير الشؤون الخارجية و العلاقات التجارية الخارجية المجري بيتر زيجارتو،بحضور وزير الدولة وزيرالشؤون الخارجية والتعاون الدولي,رمطان لعمامرة،حسب بيان لمصالح الوزير الأول.

وأوضح ذات البيان أنه "تم التطرق خلال هذا الاستقبال إلى تقييم التعاون الثنائي من حيث تعزيز العلاقات الاقتصادية لاسيما في قطاعات الفلاحة و الصناعة والسياحة".

وأشار ذات المصدر إلى أنه "تم استكمال خمس اتفاقات تعاون في انتظار التوقيع عليها خلال لقاء مرتقب بين رئيسي وزراء البلدين" ،مضيفا أن "اللقاء سمح بالتطرق إلى القضايا الإقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشتركة".