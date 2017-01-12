سلال يؤكد أن اصلاح المنظومة التربوية لم يمس قيم الهوية الوطنية

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، اليوم الخميس، أن سياسة إصلاح المنظومة التربوية الهادفة الى "تحسين المردودية" في القطاع, قد تمت "دون المساس بالقيم والثوابت المكونة للهوية الوطنية والممثلة في الإسلام،العروبة والأمازيغية".

وقال سلال، في رده على سؤال شفوي للنائب نورة خربوش بخصوص "الأخطاء الواردة في الكتب المدرسية للجيل الثاني"، قرأته نيابة عنه وزيرة العلاقات مع البرلمان، غنية الدالية، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أن "السياسة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية جاءت بهدف تحسين المردودية في قطاع التربية والتعليم من خلال رفع مستوى قدرات وأداء القائمين عليه وكذا رفع المستوى التحصيلي للطلبة، دون أن يؤدي ذلك إلى المساس بالهيكلة والمكونات الأصلية للمناهج الدراسية القائمة على القيم والثوابت المكونة للهوية الوطنية والممثلة في الإسلام، العروبة والأمازيغية".