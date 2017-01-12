غول يدعو من تيزي وزو الشباب إلى الحفاظ على استقرار وأمن البلاد

دعا اليوم الخميس رئيس حزب تجمع أمل الجزائر عمار غول من تيزي وزو الشباب إلى المحافظة على أمن و استقرار الجزائر و العمل على "تفادي الوقوع في فخ التلاعبات و العنف".

و لدى تواجده بمدينة تيزي وزو في إطار الاحتفال باليوم الأول من رأس السنة الأمازيغية دعا غول جميع شرائح المجتمع خاصة الشباب الذي يمثل نسبة 75 بالمائة إلى "المشاركة بقوة في الاستحقاقات التشريعية المقبلة و إثبات قدرتهم على التغيير". كما أكد على ضرورة "تبني الشباب لمبادرة تدخل في إطار جزائر موحدة و غير قابلة للتجزئة بهدف المحافظة على المكتسبات التي حققها أولئك الذين ضحوا من أجل نيل الاستقلال و العمل على إيجاد حلول للمشاكل المطروحة في مختلف المجالات".

و اعتبر رئيس حزب تجمع أمل الجزائر أسلوب الحوار أفضل وسيلة لحل المشاكل و النزاعات دون "الدخول في دوامة الإحتجاجات و العنف" مشيرا إلى أن هذه "الوسيلة الحضارية تسمح بتوحيد الصفوف للمضي قدما و العمل كشخص واحد لتطوير الجزائر". و لدى تطرقه لموضوع الاحتفلات بيناير أكد السيد غول أن حزب تجمع أمل الجزائر يحتفل "بكثير من الفخر بهذا التاريخ الذي يرمز إلى هويتنا و إلى تاريخنا العريق و انتمائنا للأمازيغ و هي الابعاد التي يحميها الدستور الذي يعتبر الأمازيغية

لغة وطنية و رسمية".

كما أكد على العمق التاريخي و الحضاري و الثقافي و الوطني و الجهوي لهذه المناسبة على اعتباره أنه يتم الاحتفال بها في جميع دول المغرب العربي. و أضاف غول بأن تشكيلته السياسية تولي أهمية بالغة لفئة الشباب حيث تعتزم إدراج هذه الأخيرة بقوة في القوائم الانتخابية و كذا في مناصب المسؤولية ضمن الطاقم الحكومي بعد الانتخابات التشريعية مشيرا إلى أن الهدف الوحيد لحزبه هو تحقيق مصلحة الجزائر.