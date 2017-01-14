رباعين يكشف عن إمكانية عقد تحالف حزبي للمشاركة في التشريعيات

كشف رئيس حزب عهد 54, علي فوزي رباعين، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، عن إمكانية عقد تشكيلته السياسية تحالف حزبي لخوض غمار تشريعيات 2017 .

وقال رباعين خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الحزب أن تشكيلته السياسية تواصل التحضير للمشاركة في تشريعيات المقبلة، مبرزا إمكانية عقد تحالف حزبي قبل المشاركة في هذا الاستحقاق الإنتخابي. وفي هذا الشأن، لم يفصح رباعين عن قائمة الأحزاب السياسية التي يمكن أن يشكل معها هذا التحالف مشيرا إلى أن تشكيلته السياسية" لن تشارك في جميع ولايات الوطن" مرجعا ذلك إلى " الإمكانيات المالية المحدودة لحزبه". وفي سياق متصل جدد رباعين التأكيد على أن الهدف من وراء المشاركة في هذه الاستحقاقات هو "تقديم مرشحين أكفاء وسد المنافذ أمام أصحاب المال الفاسد". وفي الشق الإقتصادي، انتقد رباعين قانون المالية لسنة 2017 معتبرا أن التدابير التي جاء بها ستكون لها "آثار سلبية على القدرة الشرائية للمواطن" وكذا غياب المشاريع التي من شأنها توفير مناصب عمل و بتالي القضاء على مشكل البطالة.