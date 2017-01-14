سلال يبرز التحديّات الأمنية التي تهدّد استقرار و أمن منطقة السّاحل

أشار الوزير الأوّل عبد المالك سلاّل اليوم السّبت في باماكو إلى التحديّات التي تهدّد استقرار و أمن منطقة السّاحل من أجل إقامة تعاون بجميع أبعاده.

و لدى تدخله بصفته ممثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمام رؤساء الدول و الحكومات المشاركين في القمة الـ 27 افريقيا-فرنسا قال سلال "إنّ جلساتنا هذه تنعقد في ظرف تواجه فيه قارتنا العديد من التحديّات الأمنية التي تهدد استقرار وأمن منطقة الساحل على وجه الخصوص و ترهن تحقيق مشاريعها التنموية.

و انتهز سلال هذه الفرصة للتّحذير من الإرهاب و الجريمة المنظمة العابرة للأوطان و تهريب المخدّرات و الأسلحة و الإختطاف و المتاجرة بالبشر و الهجرة. و أوضح سلال، أنّ كل هذه المشاكل تمثل "تحديات تستوقفنا جماعيا من أجل تعزيز تعاوننا الثنائي و الجهوي و الدّولي من منطلق روح المسؤولية الجماعية وكذا التّضامن الفعلي انطلاقا من مبدأ عدم قابلية الأمن للإنقسام و وجوب تحقيقه للجميع.

و أكّد الوزير الأول في نفس السّياق أن المآسي المتكررة نتيجة الفقر و الأمراض و التدفقات الكبيرة للهجرة تستوقف اجتماعنا بغية "تركيز الإهتمام و خاصّة العمل على الأسباب الحقيقية لهذه الآفة أي النزاعات و التدخلات الأجنبية خرقا للقانون الدولي و التي هي مصدرا الفوضى و الخراب الملائمين لبروز الارهاب و غياب الدعم المناسب لجهود التنمية و مكافحة الفقر بالعديد من البلدان الإفريقية و كذا تفاقم التناقضات الداخلية و عدم اللّجوء الى الوسائل السّلمية و الحوار من أجل تسويتها و تجاوزها.