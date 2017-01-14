حنون تقرر مشاركة حزب العمال في التشريعيات

أعلنت الامينة العامة لحزب العمال لويزة حنون اليوم السبت بالجزائر العاصمة ،أن حزبها قرر مبدئيا المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة.

وأكدت الامينة العامة لحزب العمال في كلمة لها في ختام الدورة العادية للجنة المركزية للحزب، أن أشغال هذه اللجنة ستبقى مفتوحة تحسبا لاي طارئ للتمكن من اتخاذ القرار النهائي حول المشاركة في هذه الانتخابات التشريعية. وأوضحت حنون بأن مشاركة حزبها في هذه الاستحقاقات ليست غاية بحد ذاتها للحصول على مقاعد في البرلمان بقدر ما هي وسيلة للدفاع عن مكاسب العمال والشباب والحريات النقابية ومصير الأمة. وأضافت، ان وجودنا في البرلمان سيمنح لنا قوة طرح تطلعات أغلبية الشعب والبحث عن حلول ناجعة للمشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة. وشددت السيدة حنون على ترسيخ مبادئ الديمقراطية الحقيقية وذلك بتنظيم انتخابات تشريعية نزيهة وشفافة بمشاركة جميع الاطراف بصفة متساوية في مراقبة صناديق الاقتراع وفي عملية الفرز. والحت الامينة العامة للحزب على ضرورة التزام الادارة بالحياذ واحترام ارادة الشعب في اختيار ممثليه في البرلمان معتبرة هذه الانتخابات ب"المفصلية بالنسبة لمصير البلاد من أجل تحقيق التطور والازدهار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. كما دعت من جهة اخرى، جميع شرائح المجتمع الى المشاركة بقوة في هذا الاستحقاقات المقبلة لمواجهة كل التحديات التي تعرفها البلاد في مختلف المجالات واحداث تغيير ايجابي وتوحيد القوى الديقراطية الحقيقية. وأكدت الامينة العامة لحزب العمال على ضرورة الحفاظ على أمن السلم والاستقرار والسيادة الوطنية ومواجهةكل التحديات التي تواجه الجزائر في ظل الاوضاع الاقليمية والدولية الصعبة.