بن غبريت ..مشروع قانون تجريم الغش في الإمتحانات هدفه الحفاظ على مصداقية البكالوريا

اعتبرت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، أن المشروع التمهيدي لقانون العقوبات الذي يجرم الغش في الإمتحانات والمسابقات تهدف من خلاله الحكومة إلى الحفاظ على مصداقية الإمتحانات الوطنية المعترف بها.

وأوضحت بن غبريت في ندوة صحفية على هامش اجتماعها بمسؤولي هيأة التفتيش أن هذا المشروع وسيلة تهدف من خلاله الحكومة إلى الحفاظ على مصداقية الإمتحانات الوطنية المعترف بها وتفادي أي إنزلاق . وعبرت بن غبريت، على أهمية هذا المشروع الذي قالت أنه مايزال محل نقاش لا سيما إذا كان المجتمع يريد أن تسود القيم الحسنة لتصبح مرجعية أساسية. واعتبرت في هذا الصدد ،أن تدخل الحكومة ضرورة لحماية المجتمع من مثل هذه الممارسات السلبية التي تؤدي الى عدم شرعية و مصداقية الإمتحان، حتى و ان مورست من قبل التلميذ دون وعي، لأن من بين اهداف قطاع التربية الإنضباط. و ذكرت الوزيرة في هذا الشأن بالحملة التي باشرتها مصالحها مع أولياء التلاميذ للحفاظ على مصداقية البكالوريا , داعية وسائل الإعلام إلى تفادي العناوين التي تقلق المترشحين لكونهم في مرحلة حساسة يحتاجون فيها إلى الإستقرار والهدوء. كما ذكرت الوزيرة بضرورة وجود حد ادنى من الإتفاق للحفاظ على مصداقية الإمتحان .مشيرة إلى أن الجهات المعنية سخرت كل الوسائل النظامية والقانونية والمادية والبيداغوجية للحفاظ على مصداقية البكالوريا الذي يعني الجميع و هو بمثابة تحدي وطني.