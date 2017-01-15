وزير الفلاحة يكشف عن الجهات المسؤولة عن إلتهاب أسعار الموز

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد السلام شلغوم، أن سعر الموز المتواجد حاليا في الأسواق هو سعر غير معقول رغم تقليص الكميات، موضحا أن سبب ارتفاع الأسعار يعود للمضاربة.

وقال الوزير خلال حلوله ضيفا على حصة ضيف الإقتصاد التي ستبث سهرة اليوم الأحد على الساعة 22:00، أن كميات الموز التي دخلت هذه السنة إلى الجزائر لا تسمح لأي مستورد أو أي بائع أن يبيع هذه المادة بـ 500 دج أو 600 دج، مشيرا أن هذه الكميات قد دخلت في 2016 وهي موجودة على مستوى غرف التبريد لهذا من غير المعقول بيعها بهذا السعر.